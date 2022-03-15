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Son dakika: Kiev'de apartman bombalandı: 2 ölü

Rusya- Ukrayna savaşı 20. günde kanlı bir şekilde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü. Sabah saatlerinde başkent Kiev'in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti. İşte 2 sivilik öldüğü apartman saldırısından görüntüler...

15.03.2022 10:11 - Son Güncelleme: 15.03.2022 10:11
Son dakika: Kiev’de apartman bombalandı: 2 ölü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev'in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

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Son dakika: Kiev’de apartman bombalandı: 2 ölü

Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı.

Son dakika: Kiev’de apartman bombalandı: 2 ölü

Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.

Son dakika: Kiev’de apartman bombalandı: 2 ölü

Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz." denildi.

Son dakika: Kiev’de apartman bombalandı: 2 ölü

Sabah saatlerinde başkent Kiev'in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

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