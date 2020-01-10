Son dakika: İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutu görüntüleri paylaşıldı!
Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın Irak'taki ABD kuvvetlerine füze ateşlediği gece Tahran'dan kalkışından dakikalar sonra düştü. İran düşen uçağın kara kutusunu vermeyeceği yönünde açıklamalar yaparken kara kutunun görüntüleri yayınladı. Şimdi tüm gözler İran'a çevrildi.
10.01.2020 17:10
- Son Güncelleme: 10.01.2020 17:24
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