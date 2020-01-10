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Son dakika: İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutu görüntüleri paylaşıldı!

Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın Irak'taki ABD kuvvetlerine füze ateşlediği gece Tahran'dan kalkışından dakikalar sonra düştü. İran düşen uçağın kara kutusunu vermeyeceği yönünde açıklamalar yaparken kara kutunun görüntüleri yayınladı. Şimdi tüm gözler İran'a çevrildi.

10.01.2020 17:10 - Son Güncelleme: 10.01.2020 17:24
Son dakika: İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutu görüntülerini paylaşıldı!

Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın Irak'taki ABD kuvvetlerine füze ateşlediği gece Tahran'dan kalkışından dakikalar sonra düştü.

Son dakika: İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutu görüntülerini paylaşıldı!

REUTERS KARAKUTUNUN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI


Düşen uçağın enkazından kurtarılan iki kara kutuyu içeren sandık, İran'ın başkenti Tahran'da çekildiği düşünülen bir videodan alınan bu görüntüde gözler önüne seriliyor.

Son dakika: İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutu görüntülerini paylaşıldı!

İran, kara kutu bilgilerini paylaşmayı reddetti. İranlı yetkililer her iki kara kutunun da zarar gördüğü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğunu kaydetti.

Son dakika: İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutu görüntülerini paylaşıldı!

ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENİYOR
Uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmadı. Düşen Ukrayna uçağında birçok üniversite öğrencisi de yer alıyordu. Hayatını kaybeden öğrenciler okullarında ve kaldığı yurtlarda anıldı.

Son dakika: İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutu görüntülerini paylaşıldı!

63 vatandaşının hayatını kaybettiği Kanada'da kurbanlar için anma törenleri düzenlendi. 'Toronto Üniversitesi'ndeki öğrenci yurdunda kurbanlar için toplanıldı.

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