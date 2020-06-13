Son dakika: İngiltere'de aşırı sağcılar polise saldırdı! Nazi selamı verdiler

Başbakanlığın bulunduğu alana girmek isteyen aşırı sağcılar, buna müsaade etmeyen polise şişe ve teneke kutular attı. Bu sırada bazı kişilerin Nazi selamı verdiği görüldü. Aşırı sağcılar, en az iki gazeteciye de saldırdı.