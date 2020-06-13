Son dakika: İngiltere'de aşırı sağcılar polise saldırdı! Nazi selamı verdiler
İngiltere'nin başkenti Londra'da heykelleri korumak iddiasıyla protesto düzenleyen aşırı sağcılar, polise saldırdı. Londra polisi, 17.00 itibarıyla göstericilere sokağa çıkma yasağı getirdi. Bazı kişilerin Nazi selamı verdiği görüldü. Aşırı sağcılar, en az iki gazeteciye de saldırdı.
13.06.2020 16:42
- Son Güncelleme: 13.06.2020 16:42
GÖSTERİCİLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, bir radyoya yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı grupların Londra'ya geldiğine ilişkin istihbarat var. Heykelleri koruduklarını söylüyorlar, ancak bu heykellerin şiddet çıkmasında bir parlama noktası olabileceğini düşünüyoruz." dedi.
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