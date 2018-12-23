Son dakika: Endonezya'da tsunami felaketinin bilançosu artıyor! 168 ölü, 745 yaralı

Endonezya Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonrası ortaya çıkan acı bilanço giderek ağırlaşıyor. Ölü sayısının 168'e yükseldiği olayda 745 kişinin yaralandığı, 30 kişinin ise halen kayıp olduğu açıklandı. Yanardağların tsunamiyi tetiklediği belirtilirken, felaketin bilançosunun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor.

23 Aralık 2018 Pazar, 10:10:14 Güncelleme: 10:18:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





