Son dakika: Endonezya'da tsunami felaketinin bilançosu artıyor! 168 ölü, 745 yaralı

Endonezya Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonrası ortaya çıkan acı bilanço giderek ağırlaşıyor. Ölü sayısının 168'e yükseldiği olayda 745 kişinin yaralandığı, 30 kişinin ise halen kayıp olduğu açıklandı. Yanardağların tsunamiyi tetiklediği belirtilirken, felaketin bilançosunun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor.

23 Aralık 2018 Pazar, 10:10:14 Güncelleme: 10:18:48
Son dakika: Endonezya'da tsunami felaketinin bilançosu artıyor! 168 ölü, 745 yaralı

Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 168 kişi yaşamını yitirdi, 745 kişi yaralandı ve 30 kişi kayboldu.

Son dakika: Endonezya'da tsunami felaketinin bilançosu artıyor! 168 ölü, 745 yaralı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Pandenglang bölgesindeki Banten'in, tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirtirken, bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti. Boğaz etrafında yer alan Serang, Pandeglang ve Lampung bölgelerinin kıyı kesimlerinin, tsunamiden etkilendiğini belirten Nugroho, yüzlerce evin zarar gördüğünü ifade etti.

Son dakika: Endonezya'da tsunami felaketinin bilançosu artıyor! 168 ölü, 745 yaralı

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Tsunaminin etkilendiği bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahil şeridindeki birçok turistik alanın tsunamiden olumsuz etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son dakika: Endonezya'da tsunami felaketinin bilançosu artıyor! 168 ölü, 745 yaralı

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise halka, boğaz etrafındaki kıyı şeridinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Son dakika: Endonezya'da tsunami felaketinin bilançosu artıyor! 168 ölü, 745 yaralı

YANARDAĞDAKİ SON PATLAMALAR FELAKETİ TETİKLEDİ
AA'nın haberine göre; bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtildi. Yerel medyada, bölgede faaliyette olan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamaların ardından yeni ay nedeniyle oluşan gelgit olayı ve su altındaki toprak kaymasının, tsunamiyi tetiklemiş olabileceği ifade edildi.

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