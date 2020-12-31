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SON DAKİKA: En yaşlı haindi! Çifte casus Rusya'da uğurlandı

SON DAKİKA: İngiliz gizli servisi MI6'da çalışırken Sovyetler Birliği'ne bilgi veren ve yaklaşık 600 ajanın ölümüne neden olduğu öne sürülen George Blake, 1966'dan bu yana Moskova'da yaşıyordu. Blake'in ölümünü Rus Dış İstihbarat Servisi duyurdu. MI6'ya ihanet eden çifte ajan, 1966'da Londra'dan kaçtığından beri Moskova'da yaşıyordu. Rusya'da televizyonlar başkent Moskova'daki askeri tören için yayınlarını kesip canlı yayına geçti. Devlet Başkanı Putin orada değildi ama yüzlerce kırmızı gülden oluşan dev bir çelek gönderdi. Çelenkin üzerinde, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından gönderilmiş olduğunu gösteren bir kurdele vardı.Onlarca asker ve emekli casus oradaydı. İşte son dakika haberinin detayları...

31.12.2020 09:07 - Son Güncelleme: 31.12.2020 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





