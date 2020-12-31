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SON DAKİKA: En yaşlı haindi! Çifte casus Rusya'da uğurlandı

SON DAKİKA: İngiliz gizli servisi MI6'da çalışırken Sovyetler Birliği'ne bilgi veren ve yaklaşık 600 ajanın ölümüne neden olduğu öne sürülen George Blake, 1966'dan bu yana Moskova'da yaşıyordu. Blake'in ölümünü Rus Dış İstihbarat Servisi duyurdu. MI6'ya ihanet eden çifte ajan, 1966'da Londra'dan kaçtığından beri Moskova'da yaşıyordu. Rusya'da televizyonlar başkent Moskova'daki askeri tören için yayınlarını kesip canlı yayına geçti. Devlet Başkanı Putin orada değildi ama yüzlerce kırmızı gülden oluşan dev bir çelek gönderdi. Çelenkin üzerinde, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından gönderilmiş olduğunu gösteren bir kurdele vardı.Onlarca asker ve emekli casus oradaydı. İşte son dakika haberinin detayları...

31.12.2020 09:07 - Son Güncelleme: 31.12.2020 09:07
SON DAKİKA: En yaşlı haindi! Çifte casus Rusya'da uğurlandı

Ülkesine ihanet etti, 40 ajanı ölüme götürdü, 42 yıl hapis cezası aldı ama hapishaneden firar etmeyi başardı. Babası Türk asıllı olan çifte casusun ölüm haberini, Rus Dış İstihbarat Servisi verdi. Cenazesine ise onlarca asker ve casus katıldı.

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SON DAKİKA: En yaşlı haindi! Çifte casus Rusya'da uğurlandı

İngiliz gizli servisi MI6'da çalışırken Sovyetler Birliği'ne bilgi veren ve yaklaşık 600 ajanın ölümüne neden olduğu öne sürülen George Blake, 1966'dan bu yana Moskova'da yaşıyordu.

SON DAKİKA: En yaşlı haindi! Çifte casus Rusya'da uğurlandı

Blake'in ölümünü Rus Dış İstihbarat Servisi duyurdu. MI6'ya ihanet eden çifte ajan, 1966'da Londra'dan kaçtığından beri Moskova'da yaşıyordu.

SON DAKİKA: En yaşlı haindi! Çifte casus Rusya'da uğurlandı

98 YAŞINDA ÖLDÜ
11 Kasım'da 98'inci yaşını kutlayan ve 'İngiltere'nin en yaşlı haini' olarak adlandırılan George Blake, 16 Aralık günü, 98 yaşındayken Moskova'da öldü

SON DAKİKA: En yaşlı haindi! Çifte casus Rusya'da uğurlandı

Eski adıyla KGB olan SVR dış istihbarat teşkilatı sözcüsü Sergey Ivanov, yaptığı açıklamada "Acı haber geldi, efsanevi George Blake hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Blake'in kalbinin durduğu ve yaşlılıktan öldüğü bildirildi.

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