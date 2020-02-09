Şok haber geldi! Pangolin koronavirüs taşıyıcısı çıktı! Peki Pangolin nedir? İşte yaşadığı ülkeler ve bölgeler...
Pangolinler, vücutları kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır. Reuters'in aktardığı bilgiye göre Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden bir bilimsel açıklama geldi. Üniversite yaptığı araştırma sonucunda ismini çok da duymadığımız Pangolinler ile koronavirüs salgınının bağlantısı olduğunu duyurdu! Yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor" dedi. Bilim adamları Pangolinlerin koronavirüs taşıyıcısı olduğu görüşünde... Bu açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği Pangolinler ile ilgili hiç bilinmeyen detayları sizler için hazırladık. Bilim adamlarını haklı çıkaracak çok önemli tespitler yıllar önce yapılmış durumda. .
Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor. Çin'i Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası kent karantina altına alındı. Birçok firma Çin'den ayrılırken, çok sayıda havayolu şirketi de ülkeye sefer düzenlemeyi bıraktı. Dünya koronavirüs salgınına çözüm ararken, Çin'deki ölü sayısı her geçen gün artıyor. Bugün koronavirüsünden 73 kişi ölürken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 637'ye yükseldi.
Koronavirüs salgını bilim dünyasını seferber ederken, her açıklama dünyanın genelinde büyük yankı uyandırıyor. Konu ile ilgili son açıklama olayın merke üssünden, Çin'den geldi. Güney Çin Ziraat Ünivertesi'nden yapılan açıklamada, Pangolin türü hayvanın koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimalinden bahsedildi. Bu açıklama gözleri Pangolin türüne çevirdi. Pangolin sıklıkla duyulan hayvanlar arasında yer almıyor.
PANGOLİNLER NASIL HAYVANLARDIR?
Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır.
Başları uzun yapılıdır. Zygomatic yay ortadan kalkmış ya da körelmiş; ptygoidea ise iyi gelişmiştir. Alt çene, basit iki kemik köprü kalacak biçimde körelmiş; angular ve articular çıkıntı yoktur. Bel omurları eklem çıkıntılarından yoksun; köprücük kemiği oluşmamıştır. Kısa yapılı ön üyeleri kazmak için kuvvetli kazıcı tırnaklar taşır; ön ve arka ayaklar 5 ışınlı ve parmakları tırnaklıdır. Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Tükürük bezleri iri yapılı; mideleri çok kaslı ve öğütücü mide dişleri vardır. beynin koklama lobu büyük; büyük beyin ilkel yapılıdır. Midenin iç çeperi keratin çıkıntılıdır.
Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.