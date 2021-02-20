Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürdü! Simpsonlar yine bildi
Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle ve Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü Simpson dizisi. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren Simpsons, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı yeniden hayrete düşürdü.
30 YIL ÖNCE BİLMİŞ
Küresel olayları onlar yıl öngörebilmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem yarattı. Simpsons hayranları, efsane çizgi dizinin, Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un istifa sesleri yükselmesine neden olan ve skandal olarak nitelenen Meksika seyahatini yaklaşık otuz yıl önce tahmin ettiğine inanıyor.
50 yaşındaki Texas senatörü, ülkeyi vuran çifte felakete karşı duyarsız davranmakla suçlanıyor. Cruz, koronavirüs salgını sırasında kutup sıcaklıklarında milyonlarca insanı elektriksiz ve susuz bırakan ölümcül kış fırtınası sırasında, ailesiyle birlikte Cancun'a seyahat ettiği ve memleketinden kaçtığı için şiddetli bir tepkiyle karşı karşıya.