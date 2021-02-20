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Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürdü! Simpsonlar yine bildi

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle ve Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü Simpson dizisi. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren Simpsons, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı yeniden hayrete düşürdü.

20.02.2021 11:52 - Son Güncelleme: 20.02.2021 12:09
Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürdü! Simpsonlar yine bildi

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

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Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürdü! Simpsonlar yine bildi

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürdü! Simpsonlar yine bildi

30 YIL ÖNCE BİLMİŞ
Küresel olayları onlar yıl öngörebilmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem yarattı. Simpsons hayranları, efsane çizgi dizinin, Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un istifa sesleri yükselmesine neden olan ve skandal olarak nitelenen Meksika seyahatini yaklaşık otuz yıl önce tahmin ettiğine inanıyor.

Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürdü! Simpsonlar yine bildi

50 yaşındaki Texas senatörü, ülkeyi vuran çifte felakete karşı duyarsız davranmakla suçlanıyor. Cruz, koronavirüs salgını sırasında kutup sıcaklıklarında milyonlarca insanı elektriksiz ve susuz bırakan ölümcül kış fırtınası sırasında, ailesiyle birlikte Cancun'a seyahat ettiği ve memleketinden kaçtığı için şiddetli bir tepkiyle karşı karşıya.

Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürdü! Simpsonlar yine bildi

Sosyal medya kullanıcıları, Ted Cruz skandalının, 1993 yılında yayınlanan Simpson'un 'Marge in Chains' bölümündeki bir olay örgüsüne ürkütücü bir şekilde benzediğine dikkat çekmekte gecikmedi.