Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı Trump çıldırdı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İkinci Dünya Savaşı'nı anmak için düzenlenen askeri geçit töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u yanına aldı. Savaş uçaklarının, tankların sergilendiği geçit töreni gövde gösterisine dönüşürken ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit gibi bir mesaj geldi. İşte Pekin'den dünyaya gözdağı olan geçit töreninden kareler...
