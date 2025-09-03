PODCAST CANLI YAYIN

Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı Trump çıldırdı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İkinci Dünya Savaşı'nı anmak için düzenlenen askeri geçit töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u yanına aldı. Savaş uçaklarının, tankların sergilendiği geçit töreni gövde gösterisine dönüşürken ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit gibi bir mesaj geldi. İşte Pekin'den dünyaya gözdağı olan geçit töreninden kareler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreni adeta bir gövde gösterisine dönüştü.

Takvim Logo

Şİ PUTİN VE KİM'İ YANINA ALDI

Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanında yer aldı.

Takvim Logo

TRUMP'TAN TEHDİT GİBİ MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump ise Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin ABD'ye karşı komplo kurduğunu söyledi ve "Başkan Şi'ye ve Çin'in harika halkına büyük ve kalıcı bir kutlama günü dilerim. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplolar kurarken lütfen Vladimir Putin'e ve Kim Jong Un'a da en sıcak selamlarımı iletin." ifadelerini kullandı.

Takvim Logo

BİNLERCE KİŞİ PEKİN SOKAKLARINDA

Büyük askeri geçit töreni öncesinde kalabalıklar, gösteride yer alan asker ve silahları görebilmek umuduyla Pekin sokaklarında toplandı.

Takvim Logo

ÇİN DONANIMDA ABD'Yİ YAKALDI

CNN'e konuşan bir askeri uzman, Çin'in devasa askeri geçit töreninin, ülkenin donanım bakımından ABD ordusunu yakaladığını gösterdiğini, ancak silahlarının gerçek savaş deneyiminden yoksun olduğunu söyledi.

Takvim Logo

LAZER SİLAHINA DİKKAT

Geçit töreninde askeri bir araca monte edilmiş lazer silahı da sergilendi.

Takvim Logo

PUTİN VE KİM'DEN BAŞ BAŞA TOPLANTI

Rus devlet medyası TASS'ın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir saatten fazla süredir kapalı kapılar ardında görüşüyor.

İki lider, müzakereler öncesinde yaptıkları kısa açıklamalarda ortaklıklarını övdüler. Putin , Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya adına savaşmak üzere gönderilen Kuzey Kore askerlerini övdü .

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...

Takvim Logo

Çin'deki askeri geçit töreninden kareler...