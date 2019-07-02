Şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

Evlilik, ülkemizde olduğu kadar dünya üzerindeki çeşitli toplum ve coğrafyalarda da oldukça önemli bir olgudur. Bir toplumun temel taşlarından birisi olarak değerlendirilen evlilik olgusu, sadece bireyleri değil; yaşanılan ülkeyi ve akabinde dünyayı da etkileyebilen bir durum olara karşımızda bulunmaktadır. Kimi ülkeler bu durumun aksine evliliğin teşvikine sıcak bakmasa da, bazı ülkeler ise vatandaşlarını evliliğe teşvik etmektedir. Öyle ki, dünya üzerinde bir takım ülkeler erkekleri olduğu kadar kadınları da evliliğe teşvik etmektedir. İşte evliliğe teşvik eden ülkeler...

02.07.2019 22:41 - Son Güncelleme: 02.07.2019 22:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





