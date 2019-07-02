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Şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

Evlilik, ülkemizde olduğu kadar dünya üzerindeki çeşitli toplum ve coğrafyalarda da oldukça önemli bir olgudur. Bir toplumun temel taşlarından birisi olarak değerlendirilen evlilik olgusu, sadece bireyleri değil; yaşanılan ülkeyi ve akabinde dünyayı da etkileyebilen bir durum olara karşımızda bulunmaktadır. Kimi ülkeler bu durumun aksine evliliğin teşvikine sıcak bakmasa da, bazı ülkeler ise vatandaşlarını evliliğe teşvik etmektedir. Öyle ki, dünya üzerinde bir takım ülkeler erkekleri olduğu kadar kadınları da evliliğe teşvik etmektedir. İşte evliliğe teşvik eden ülkeler...

02.07.2019 22:41 - Son Güncelleme: 02.07.2019 22:57
Şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir.

Şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

Şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

AVUSTRALYA

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

Şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.

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