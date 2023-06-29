Sandıkta 5 kez yenilen Alexis Çipras istifa etti sosyal medya kullanıcıları Kemal Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı
Yunanistan'da Pazar günü gerçekleşen seçimlerde Kiryakos Miçotakis ile yarışan Alexis Çipras, 5. Mağlubiyetini alınca istifa etti. Çipras, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada partide bir reformun gerekli olduğunu vurguladı. Yunanistan'da yaşanan söz konusu olayın ardından Türkiye'de 13 yıldır girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililerin isyanına rağmen koltuğa yapışması geldi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, Çipras'ın istifa kararı haberine Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlerken bazıları da CHP Lideri'ni tiye aldı.
21 Mayıs seçimlerinde hükümetin kurulamadığı Yunanistan'da 25 Haziran günü ikinci kez sandığa gidildi. Yeni Demokrasi Partisi lideri Kriyakos Miçotakis ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Alexis Çipras mücadele verdi. Seçimin kazananı ise Miçotakis oldu. Bu seçimin kaybı ile birlite toplamda 5 kez seçim kaybeden Çipras'tan istifa kararı geldi.
Basın açıklamasında bulunan Çipras, "Küçük bir sol partinin liderliğini daha 34 yaşındayken üstlendim, beraber yaptığımız bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, tuzaklarla doluydu ama heyecan vericiydi." diye konuştu. Çipras, SYRIZA'nın Avrupa'da iktidara gelen ilk sol parti olduğunu belirterek SYRIZA iktidarının, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği (AB) için tarihi öneme sahip zamanlara denk geldiğini ifade etti.
İktidarının, Yunanistan'a kuşkuyla ve düşmanca bakan bir Avrupa ile mücadele ettiğini kaydeden Çipras, Yunanistan'ın o dönem yurt içi ve dışından belli gruplarca baskıya maruz kaldığını dile getirdi.
Çipras, Yunanistan'ın memorandumdan çıkması, borcunun yeniden düzenlenmesi, Yunan halkının yaralarının sarılması, Yunanistan'ın uluslararası alandaki imajının yenilenmesi ve Prespa Anlaşması gibi konularda SYRIZA iktidarının edindiği başarılar için gururlu olduğunu belirterek, bu sürecin zorluklarla da dolu olmasına rağmen tarihte yer ettiğini kaydetti.