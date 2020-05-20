Rusya'dan akılalmaz görüntü! Koronavirüs salgın hastanesinde hastaları bikiniyle tedavi etti
Rusya'dan gelen birbirinden acayip görüntülere her internet kullanıcısı aşinadır. Ancak bu sefer iş çığırından çıkmış gibi. Rusya'nın Tula kentinden gelen görüntülerde bir hemşire, bikini ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi görenleri şaşkına çevirdi. Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için" hemşireye uyarı cezası verildi. Fakat görüntüler sosyal medyada yayıldı bir kere.
20.05.2020 12:38
- Son Güncelleme: 20.05.2020 12:39
Sağlık çalışanları her daim başımızın tacı. Özellikle koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde. Ancak Rusya'dan gelen bu görüntü şaşkına çeviren cinsten.
Rusya'nın Tula kentinde, Bölge Hastanesi'nde görevli ve ismi açıklanmayan, bikini üzerine şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi eden hemşireye soruşturma başlatıldı.
ŞAKA GİBİ AMA...
Evet, bir sağlık çalışanının bu görüntüsü pek hoş değil ama Rusya'dan buna benzer birbirinden garip görüntüler sosyal medyayı sallıyor. Ve kesin olarak söyleyebiliriz ki, dünyanın en acayip görüntülerinin çekildiği yerlerden biri Rusya. Günlük hayattan öyle fotoğraflar geliyor ki, gerçek olup olmadıklarını bile anlamak oldukça güç.
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