Rusya'dan akılalmaz görüntü! Koronavirüs salgın hastanesinde hastaları bikiniyle tedavi etti

ŞAKA GİBİ AMA...

Evet, bir sağlık çalışanının bu görüntüsü pek hoş değil ama Rusya'dan buna benzer birbirinden garip görüntüler sosyal medyayı sallıyor. Ve kesin olarak söyleyebiliriz ki, dünyanın en acayip görüntülerinin çekildiği yerlerden biri Rusya. Günlük hayattan öyle fotoğraflar geliyor ki, gerçek olup olmadıklarını bile anlamak oldukça güç.