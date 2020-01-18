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Rusya'da "doğa üstü güçlere sahip kedi" 320 bin dolara satışa çıktı

Rusya'da bir kişi, doğa üstü güçleri olduğunu iddia ettiği kedisini 320 bin dolara satışa çıkardı. Georgiy isimli kişi, kedisinin doğa üstü güçleri olduğunu ve birçok konuda kedisinin şifa bilgileri verdiğini öne sürdü.

18.01.2020 09:30 - Son Güncelleme: 18.01.2020 09:30
Rusya'da doğa üstü güçlere sahip kedi 320 bin dolara satışa çıktı

Rusya'nın Krasnodar Bölgesine bağlı Novorossiysk kentinde bir kişi internete ilginç bir ilan koydu.

Georgiy isimli kişi, kedisinin doğa üstü güçleri olduğunu ve birçok konuda kedisinin şifa bilgileri verdiğini öne sürdü.

Rusya'da doğa üstü güçlere sahip kedi 320 bin dolara satışa çıktı

Rüyasında kedisinin kendisini yönlendirerek şifa için bilgiler aktardığını iddia eden şahıs, "Kedi rüyamda bana kendisini satıp kazandığım parayı hayır için daha fazla ihtiyacı olan birine vermemi söyledi" dedi.

Rusya'da doğa üstü güçlere sahip kedi 320 bin dolara satışa çıktı

İlanı kısa sürede milyonlarca kişi inceledi
Satıcı ilanda kedinin fiyatını ise 20 milyon Rus Rublesi (320 bin dolar) olarak belirledi.

Rusya'da doğa üstü güçlere sahip kedi 320 bin dolara satışa çıktı

İnternete konulan ilan kısa sürede milyonlarca kişi tarafından incelenirken, birçok kişi kedinin sahibinin ilgi çekmeye çalıştığını ve hayvanı satarak suç işlediğini savundu.

Rusya'da doğa üstü güçlere sahip kedi 320 bin dolara satışa çıktı

Kullanıcılar, yetkililerden kedinin sahibi hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Rusya'da doğa üstü güçlere sahip kedi 320 bin dolara satışa çıktı
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