Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler

Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Düşman personelinin kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişiyi buldu. Makariv - Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna'nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi" denildi.