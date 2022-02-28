Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler
Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna savaşta 14 çocuğun öldüğünü açıkladı. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Rusya yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. İşte bölgeden sıcak kareler....
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin kuzeyinde 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan bombardıman sonucu birçok yerleşim yerinin hasar aldığını duyurdu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Burası Çernihiv, 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan düşman bombardımanı sürüyor. Anaokulları, evler ve marketler yıkıldı" denildi. Görüntülerde, ekiplerin müdahaleleri ve bombardıman sonrası yıkıma ilişkin anlar yer aldı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı. Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Düşman personelinin kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişiyi buldu. Makariv - Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna'nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi" denildi.