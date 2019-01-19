Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buz gibi suya girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Kilisesi'nin Epifani Bayramı'nın bir geleneği için, hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu sırada buz gibi suya girdi.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 20:21:03 Güncelleme: 20:21:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





