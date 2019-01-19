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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buz gibi suya girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Kilisesi'nin Epifani Bayramı'nın bir geleneği için, hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu sırada buz gibi suya girdi.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 20:21:03 Güncelleme: 20:21:41
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buz gibi suya girdi

Rus Ortodoks Kilisesi'nin kutladığı ve Epifani Bayramı olarak bilinen etkinliğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inle birlikte binlerce kişi katıldı. Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı basın servisinin paylaştığı bilgilere göre Putin, eksi 9 derecelik havada, üzeri buz tutmuş gölde suya girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buz gibi suya girdi

Putin'in gölün üzerindeki buzun kesilerek açılan havuza girdiğini açıklayan Kremlin Sarayı, "Evet, Putin ayine katıldı" paylaşımını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buz gibi suya girdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buz gibi suya girdi

Doğa sporları ile ilgili olan Putin, başkent Moskova yakınlarındaki donmuş bir nehirde açılan soğuk su havuzuna girerek Epifani'yi kutladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buz gibi suya girdi

Rusya'nın yanı sıra Ukrayna, Moldova, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Belarus'ta da benzer manzaralar vardı.

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