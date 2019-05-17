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Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi

Sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi kabul edilen Rothschild ailesi kimdir?Birçok siyasi ve ekonomik olayda parmağı olduğu konuşulan, dünyanın gördüğü gelmiş geçmiş en karanlık ailelerden birisi Rothschild ailesi... Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur. Peki Rothschild ailesi kimdir? Hangi alanlarda ne kadar güçlü? Rothschild ailesi sahip olduğu bu sınırsız ve karanlık gücü nereden alıyor? İşte dünyanın en karanlık ailesi olarak kabul edilen Rothschild ailesinin sırlarla dolu hikayesi...

17.05.2019 23:40 - Son Güncelleme: 17.05.2019 23:40
Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi
Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi

1. ROTSCHİLD AİLESİ NASIL DOĞDU?

Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur.

Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi
Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi

Kralları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir.

Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi
Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi

Ancak bir ailenin sıfırdan dünyanın en etkili 'hanedanlıklarından' birine dönüşmesi, herzaman ilgi çekici bir hikayedir.

Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi
Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi

Frankfurtlu bir tüccar olan Anselm Moses Bauer, o dönemlerde rehincilik, tefecilik, antikacılık gbi işlerle ilgileniyordu.

Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi
Rothschild ailesi kimdir? İşte sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi

Yahudilerin toplum içinde meslek bakımından bazı kısıtlamalara tabii tutulmasından dolayı, kendileriyle bütünleşecek bu mesleğe yöneldiler.

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