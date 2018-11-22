Romada mafya klanına operasyon

İtalya'nın başkenti Roma'da bir mafya klanına ait 8 kaçak villaya el konuldu.
22 Kasım 2018 Perşembe, 11:04:51
Güncelleme: 11:17:00
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Roma'nın güneyindeki Quadraro semtinde 600 polisle bu sabah yapılan operasyonda el koyulan villalardan bazılarında freskli tavan süslemeleri, altından hayvan heykelleri gibi detaylar dikkat çekti. 1990'larda kaçak olarak inşa edilen villalarda uyuşturucu da bulunduğu belirtildi.
Sinti kökenli Casamonica mafya klanına ait villalara yapılan operasyonu Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de yerinde takip etti.
Belediye Başkanı Raggi, operasyonu "Roma ve Romalılar için tarihi bir gün" diye niteledi.
Raggi, kaçak villalardan bazılarının bölgedeki tarihi su kemerinin bazı bölümlerini bile içine katacak şekilde inşa edildiğini belirtti ve villaların yıl sonuna kadar yıkılacağını açıkladı.
Bu villaların yıllardır "yasa dışılığın ve yeraltı dünyasına karşı güçsüzlüğün sembolü" haline geldiğini belirten Raggi, "30 yıldır süren yasa dışılığa son veriyoruz ve hem Casamonica klanına hem de tüm suç dünyasına güçlü bir mesaj göndermiş oluyoruz" dedi.