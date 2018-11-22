Romada mafya klanına operasyon

Bu villaların yıllardır "yasa dışılığın ve yeraltı dünyasına karşı güçsüzlüğün sembolü" haline geldiğini belirten Raggi, "30 yıldır süren yasa dışılığa son veriyoruz ve hem Casamonica klanına hem de tüm suç dünyasına güçlü bir mesaj göndermiş oluyoruz" dedi.