Rezaletin sonu yok! Çıplak fotoğraflar olay yarattı...

ABD, 15 yaşındaki bir öğrenciye çıplak fotoğraf gönderen güzellik kraliçesi Ramsey Carpenter Bearse'i konuşuyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 15:12:09
Rezaletin sonu yok! Çıplak fotoğraflar olay yarattı...

Güzellik kraliçesinin cep telefonundan gönderdiği fotoğraflar şok etkisi yarattı. Polis, 28 yaşındaki kraliçenin aylardır çıplak fotoğraf yolladığını belirledi.

Rezaletin sonu yok! Çıplak fotoğraflar olay yarattı...

Mesajlarda ayrıca cinsel ilişki içerikli yazışmalar da vardı. Cep telefonundaki utanç verici fotoğraflar, çocuğun annesi tarafından görüldü.

Rezaletin sonu yok! Çıplak fotoğraflar olay yarattı...

ABD, 15 yaşındaki bir öğrenciye çıplak fotoğraf gönderen güzellik kraliçesi Ramsey Carpenter Bearse'i konuşuyor.

Rezaletin sonu yok! Çıplak fotoğraflar olay yarattı...

Şimdi bir lisede öğretmen olan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Rezaletin sonu yok! Çıplak fotoğraflar olay yarattı...

Dört ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkacak Bearse, 20 yıl ceza alabilir.

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