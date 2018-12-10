Rezaletin sonu yok! Çıplak fotoğraflar olay yarattı...
ABD, 15 yaşındaki bir öğrenciye çıplak fotoğraf gönderen güzellik kraliçesi Ramsey Carpenter Bearse'i konuşuyor.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 15:12:09
Güzellik kraliçesinin cep telefonundan gönderdiği fotoğraflar şok etkisi yarattı. Polis, 28 yaşındaki kraliçenin aylardır çıplak fotoğraf yolladığını belirledi.
Mesajlarda ayrıca cinsel ilişki içerikli yazışmalar da vardı. Cep telefonundaki utanç verici fotoğraflar, çocuğun annesi tarafından görüldü.
ABD, 15 yaşındaki bir öğrenciye çıplak fotoğraf gönderen güzellik kraliçesi Ramsey Carpenter Bearse'i konuşuyor.
Şimdi bir lisede öğretmen olan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Dört ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkacak Bearse, 20 yıl ceza alabilir.