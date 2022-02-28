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Putin'in yakın dostuydu! Dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'e 24 saat süre verildi: Kınamazsa kovulacak

Dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna yönelik verdiği saldırı emrini kınaması için 24 saatlik süre verildi. Putin'in yakın dostu olan Gergiev, kınama bildirisi yayınlamazsa Münih Filarmoni Orkestrası şefliğinden kovulacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

28.02.2022 18:47 - Son Güncelleme: 28.02.2022 18:49
Putin’in yakın dostuydu! Dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e 24 saat süre verildi: Kınamazsa kovulacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir dostu ve destekçisi olan 68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası Münih Filarmoni Orkestrası'ndaki işini kaybetmek üzere.

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Putin’in yakın dostuydu! Dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e 24 saat süre verildi: Kınamazsa kovulacak

PUTİN'İ KINAMAZSA ŞUTLANACAK
Münih belediye başkanı Dieter Reiter, ünlü şef Gergiev'e Rus işgalini alenen kınaması için 24 saat süre verdi.

Putin’in yakın dostuydu! Dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e 24 saat süre verildi: Kınamazsa kovulacak

Gergiev bu karara uymazsa, Münih Filarmoni Orkestrası şefliğinden kovulacak.

Putin’in yakın dostuydu! Dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e 24 saat süre verildi: Kınamazsa kovulacak

Gergiev, son günlerde gerçekleştirmesi gereken bir çok performanstan hali hazırda uzaklaştırılmıştı.

Putin’in yakın dostuydu! Dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e 24 saat süre verildi: Kınamazsa kovulacak

Ancak önümüzdeki 24 saat içinde Putin'in saldırganlığını kınamazsa, daha profesyonel bir cezayla karşı karşıya kalacak.

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