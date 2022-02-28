Putin'in yakın dostuydu! Dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'e 24 saat süre verildi: Kınamazsa kovulacak
Dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna yönelik verdiği saldırı emrini kınaması için 24 saatlik süre verildi. Putin'in yakın dostu olan Gergiev, kınama bildirisi yayınlamazsa Münih Filarmoni Orkestrası şefliğinden kovulacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
28.02.2022 18:47 - Son Güncelleme: 28.02.2022 18:49
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir dostu ve destekçisi olan 68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası Münih Filarmoni Orkestrası'ndaki işini kaybetmek üzere.