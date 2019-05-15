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Prenses Diana'nın astroloğundan Meghan Markle kehaneti! Meghan Markle'ın bebeği Archie...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Meghan Markle ve Prens Harry, kısa bir süre önce ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Dünyanın en ünlü bebeğinin doğumunun yankıları sürmeye devam ediyor. Öyle ki ortaya atılan bir kehanet dünyayı şoke eden cinsten. Prenses Diana'nın astroloğundan Meghan Markle'ın bebeği Archie hakkındaki şoke eden o kehanet...

15.05.2019 11:37 - Son Güncelleme: 15.05.2019 12:01
Prenses Diana'nın astroloğundan Meghan Markle kehaneti! Meghan Markle'ın bebeği Archie...

Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen ve Prens Harry ile Meghan Markle'ın Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bebek yeni bir iddia ile gündemde.

Prenses Diana'nın astroloğundan Meghan Markle kehaneti! Meghan Markle'ın bebeği Archie...

Prenses Diana'nın kişisel astroloğu Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebekleri Archie'nin ileride ABD Başkanı olabileceğini iddia etti.

Prenses Diana'nın astroloğundan Meghan Markle kehaneti! Meghan Markle'ın bebeği Archie...

Prenses Diana ve kraliyet ailesinin astroloğu Archie'nin yıldız haritasını çıkardı.

Prenses Diana'nın astroloğundan Meghan Markle kehaneti! Meghan Markle'ın bebeği Archie...

Bebeğin Boğa burcundan ve Kraliçe'nin yanı sıra Prenses Charlotte ile Prens Louis'in aynı burcundan olduğunu hatırlatıldı.

Prenses Diana'nın astroloğundan Meghan Markle kehaneti! Meghan Markle'ın bebeği Archie...

Söz konusu yıldız haritasına göre, Archie büyüdüğünde önemli sorumluluklar üstlenecek, siyasete atılacak ve ABD Başkanı olarak ailenin parlayan yıldızı olacak.

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