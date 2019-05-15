Prenses Diana'nın astroloğundan Meghan Markle kehaneti! Meghan Markle'ın bebeği Archie...
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Meghan Markle ve Prens Harry, kısa bir süre önce ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Dünyanın en ünlü bebeğinin doğumunun yankıları sürmeye devam ediyor. Öyle ki ortaya atılan bir kehanet dünyayı şoke eden cinsten. Prenses Diana'nın astroloğundan Meghan Markle'ın bebeği Archie hakkındaki şoke eden o kehanet...
15.05.2019 11:37
- Son Güncelleme: 15.05.2019 12:01
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