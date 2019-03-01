Prenses Diana hakkında şok gerçek! Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası kim?

Bu kayıtlarda aşık olduğu kişinin adı yer almasa da, Barry Mannakee olduğu düşünülüyor. Prenses Diana, Barry Mannakee için arkadaşlarına "O benim baba figürümdü ve bana baktı" demişti. Barry Mannakee 1987 yılında 37 yaşındayken motosikletle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.