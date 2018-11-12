Polonyada bağımsızlık günü nedeniyle 250 bin kişi sokaklara döküldü

Polonya'da bağımsızlık günü nedeniyle 250 bin kişi sokaklara döküldü
Polonya'nın bağımsızlığının 100'üncü yıl kutlamalarına gölge düştü. 250 bin kişinin sokağa döküldüğü kutlamalarda olaylar çıktı.
Toprakları Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından paylaşılarak dünya haritasından silinen Polonya, bugün tarih sahnesine dönüşünün 100'üncü yılını kutluyor. Hükümetin organize ettiği Bağımsızlık Yürüyüşü'ne katılan radikal ırkçı gruplar, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin uyarılarına rağmen Avrupa Birliği bayrağı yakıp, İslam ve Yahudi karşıtı sloganlar attı.
İSLAM KARŞITI SLOGANLAR ATILDI
"İslam, Avrupa'nın düşmanıdır", "İslam'ı Silin", "Lviv ve Vilnus her zaman Polonya'nın", "Ağaçlarda yapraklar yerine Komünistler asılı olacak" şeklinde sloganlar atan yüzleri kapalı grup ellerinde radikal milliyetçilere özgü sembollerden oluşan bayraklarla yürüdü. Sık sık fişeklerin atıldığı, meşalelerin yakıldığı yürüyüşte Polonyalı bazı radikal milliyetçi önderlerin portreleri de taşındı.