Örümcek istilası

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaleti bir süredir sel felaketi ile boğuşuyordu. Şiddetli yağmurların etkisini kaybetmesi ve sel sularının çekilmesinin ardından ender rastlanan bir doğa olayı meydana geldi. Sel sularından kaçan örümcekler kısa bir süre içerisinde devasa ağlar örerek, etrafın örümcek ağlarıyla kaplanmasına neden oldu. Yeni Güney Galler eyaletinin Waga Waga kasabası yakınlarında görülen örümcek ağları tüyler ürpertici bir manzara oluşturuyor. Bu esrarengiz olayın bir benzeri aşırı yağışlar nedeniyle 2010 yılında Pakistan’ın Sindh bölgesinde de görülmüştü.