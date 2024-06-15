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On binlerce İsrailli, katil Netanyahu'nun istifa etmesi için yine sokaklara akın etti

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle yine ülke genelinde meydanlara indi.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 23:12 Güncelleme 15 Haziran 2024, 23:23
On binlerce İsrailli, katil Netanyahu’nun istifa etmesi için yine sokaklara akın etti 1

Esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da sürdü.

On binlerce İsrailli, katil Netanyahu’nun istifa etmesi için yine sokaklara akın etti 2

On binlerce İsrailli, ülke genelinde düzenledikleri gösterilerde bir kez daha esir takası anlaşmasının yapılması, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

A Haber Tel Aviv sokaklarında!

On binlerce İsrailli, katil Netanyahu’nun istifa etmesi için yine sokaklara akın etti 3

Gösteriler, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Natanya kentleri gibi ülkenin pek çok farklı noktasında düzenlendi.

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