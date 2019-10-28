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Ölen babasına yıllarca mesaj attı! 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşayan Chastity, babasının yokluğuyla alışmak yerine acısını ve özlemini dindirmek için farklı bir yol seçti. Genç kadın, hayatını kaybeden babasına yıllarca mesaj atıp gününün nasıl geçtiğini anlattı, gün içinde başına gelen iyi ve kötü olaylardan bahsetti. Babasının dördüncü ölüm yıldönümünde de her zamanki gibi mesajını atan genç kadın, bu kez hayatının şokunu yaşadı.

28.10.2019 09:25 - Son Güncelleme: 28.10.2019 09:25
Ölen babasına yıllarca mesaj attı! 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı

Chastity Patterson, bundan dört yıl önce babasını kaybettiğinde henüz 19 yaşındaydı.

Ölen babasına yıllarca mesaj attı! 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşayan Chastity, babasının yokluğuyla alışmak yerine acısını ve özlemini dindirmek için farklı bir yol seçti.

Ölen babasına yıllarca mesaj attı! 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı

Genç kız, babasının ölümünden sonra dört yıl boyunca her gün, onun telefonuna mesajlar attı.

Ölen babasına yıllarca mesaj attı! 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı

Gününün nasıl geçtiğini anlattı, gün içinde başına gelen iyi ve kötü olaylardan bahsetti.

Ölen babasına yıllarca mesaj attı! 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı

Gününün nasıl geçtiğini anlattı, başına gelen iyi ve kötü olaylardan bahsetti.

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