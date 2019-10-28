Ölen babasına yıllarca mesaj attı! 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşayan Chastity, babasının yokluğuyla alışmak yerine acısını ve özlemini dindirmek için farklı bir yol seçti. Genç kadın, hayatını kaybeden babasına yıllarca mesaj atıp gününün nasıl geçtiğini anlattı, gün içinde başına gelen iyi ve kötü olaylardan bahsetti. Babasının dördüncü ölüm yıldönümünde de her zamanki gibi mesajını atan genç kadın, bu kez hayatının şokunu yaşadı.

28.10.2019 09:25 - Son Güncelleme: 28.10.2019 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





