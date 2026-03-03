Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var?

KÜRESEL NÜKLEER SİLAH ENVANTERİ

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana nükleer silah sayısında önemli bir düşüş yaşansa da, dünya genelindeki toplam envanter hala yüksek seviyede bulunuyor. 2026 yılı başı itibarıyla dokuz ülkenin toplam yaklaşık 12.321 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu silahların büyük kısmı Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın kontrolünde iki ülke, küresel stokun yaklaşık %86'sını elinde bulunduruyor.