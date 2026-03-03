CANLI YAYIN

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var?

Atom Bilim İnsanları Federasyonu'nun Dünya Nükleer Kuvvetleri Durumu raporu yayınlandı. Nükleer silaha sahip devletlerin elinde toplam yaklaşık 12.331 nükleer savaş başlığı bulunuyor ve bunların 9.600'den fazlası aktif askeri stoklarda yer alıyor.

Giriş Tarihi:
Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 1

Küresel güvenlik dengelerini doğrudan etkileyen nükleer silah envanterine ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Dünyada sınırlı sayıda ülke nükleer kapasiteye sahipken, bu alanda en büyük cephanelikler hala Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunuyor. İşte 2026 nükleer başlığa sahip ülkeler…

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 2

KÜRESEL NÜKLEER SİLAH ENVANTERİ

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana nükleer silah sayısında önemli bir düşüş yaşansa da, dünya genelindeki toplam envanter hala yüksek seviyede bulunuyor. 2026 yılı başı itibarıyla dokuz ülkenin toplam yaklaşık 12.321 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu silahların büyük kısmı Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın kontrolünde iki ülke, küresel stokun yaklaşık %86'sını elinde bulunduruyor.

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 3

Toplam envanter uzun vadede azalma eğiliminde olsa da, bu düşüşün hızı son yıllarda yavaşladı. Azalmanın önemli bölümü, ABD ve Rusya'nın kullanım dışı bırakılmış başlıkları imha etmeye devam etmesinden kaynaklanıyor.

Buna karşılık, operasyonel güçlere tahsis edilen ve aktif kullanım için hazır tutulan savaş başlıklarının sayısı yeniden artış gösteriyor. Çin, Hindistan, Kuzey Kore, Pakistan ve Birleşik Krallık'ın stoklarını artırdığı değerlendirilirken, Fransa ve İsrail'in envanterleri görece istikrarlı seyrediyor.

Nükleer silah sayıları devlet sırrı kapsamında değerlendirildiği için kesin veriler kamuoyuyla paylaşılmıyor. Özellikle son yıllarda şeffaflık konusunda geri adımlar atılırken, 2023'te ABD ve Rusya'nın New START Antlaşması kapsamında kamuya açık veri paylaşımını durdurması dikkat çekti.

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 4

NÜKLEER SİLAH SAHİBİ ÜLKELER VE TAHMİNİ BAŞLIK SAYILARI

Rusya — 5.899 adet

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 5

Amerika Birleşik Devletleri — 5.244 adet

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 6

Çin — 410 adet

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 7

Fransa — 290 adet

Birleşik Krallık — 225 adet

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 8

Pakistan — 165 adet

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 9

Hindistan — 164 adet

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 10

İsrail — 90 adet

Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? - 11

Kuzey Kore — 30 ila 50 adet

(Takvim Foto Arşiv, Icanw, Federation of American Scientists)