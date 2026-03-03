Nükleer silah envanteri 2026 listesi | Hangi ülkede kaç nükleer başlık var?

Toplam envanter uzun vadede azalma eğiliminde olsa da, bu düşüşün hızı son yıllarda yavaşladı. Azalmanın önemli bölümü, ABD ve Rusya'nın kullanım dışı bırakılmış başlıkları imha etmeye devam etmesinden kaynaklanıyor.
Buna karşılık, operasyonel güçlere tahsis edilen ve aktif kullanım için hazır tutulan savaş başlıklarının sayısı yeniden artış gösteriyor. Çin, Hindistan, Kuzey Kore, Pakistan ve Birleşik Krallık'ın stoklarını artırdığı değerlendirilirken, Fransa ve İsrail'in envanterleri görece istikrarlı seyrediyor.
Nükleer silah sayıları devlet sırrı kapsamında değerlendirildiği için kesin veriler kamuoyuyla paylaşılmıyor. Özellikle son yıllarda şeffaflık konusunda geri adımlar atılırken, 2023'te ABD ve Rusya'nın New START Antlaşması kapsamında kamuya açık veri paylaşımını durdurması dikkat çekti.