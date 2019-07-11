New York'ta dijital ekranla 15 Temmuz mesajı!
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken ABD'de yaşayan Türkler FETÖ'nün kirli yüzünü anlatmak için önemli bir adım attı. Times Meydanı'nda dolaşan dijital ekranlı kamyonetteki görsellerle 15 Temmuz darbe girişimi, ABD'lilere ve turistlere izletildi.
11.07.2019 10:02
- Son Güncelleme: 11.07.2019 10:37
ABD'nin en ünlü meydanlarından New York'taki Times Meydanı'nda dolaşan dijital ekranlı kamyonetteki görsellerle, 15 Temmuz darbe girişimi, ABD'lilere ve turistlere anlatıldı.
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