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New York'ta dijital ekranla 15 Temmuz mesajı!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken ABD'de yaşayan Türkler FETÖ'nün kirli yüzünü anlatmak için önemli bir adım attı. Times Meydanı'nda dolaşan dijital ekranlı kamyonetteki görsellerle 15 Temmuz darbe girişimi, ABD'lilere ve turistlere izletildi.

11.07.2019 10:02 - Son Güncelleme: 11.07.2019 10:37
New York'ta dijital ekranla 15 Temmuz mesajı!

ABD'nin en ünlü meydanlarından New York'taki Times Meydanı'nda dolaşan dijital ekranlı kamyonetteki görsellerle, 15 Temmuz darbe girişimi, ABD'lilere ve turistlere anlatıldı.

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New York'ta dijital ekranla 15 Temmuz mesajı!

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki ekrandan, 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlandı.

New York'ta dijital ekranla 15 Temmuz mesajı!

Yayında ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde hazırlanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgeselin fragmanına da yer verildi.

New York'ta dijital ekranla 15 Temmuz mesajı!

"THE NETWORK FİLMİNİN GÖSTERİMİ YAPILACAK"

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye karşı yapılan ancak Türk milletinin kahramanlığıyla geri püskürtülen başarısız darbe girişiminin 3'üncü yılı olduğunu söyledi.

New York'ta dijital ekranla 15 Temmuz mesajı!

"Bu hain girişimi ve FETÖ yapılanmasının iç yüzünü ABD'lilere göstermek amacıyla bugün New York'un en ünlü meydanı Times Meydan'da, dijital ekran panelleri olan bir kamyonet dolaştırıyoruz." diyen Mutlu, şunları kaydetti:

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