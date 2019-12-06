GaleriDünya

NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye NATO'da zirveye oynuyor

Globalfirepower, NATO'nun en güçlü ülkelerini açıkladı. Listede NATO'nun önemli ve vazgeçilmez bir üyesi olan Türkiye'nin birçok dünya devini sollayarak zirveyi zorladığı görüldü. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? NATO'nun en güçlü ülkesi kim? İşte son günlerin en çok konuşulan NATO ittifakı içerisinde yer alan ülkelerin sıralaması.

06.12.2019 07:18 - Son Güncelleme: 06.12.2019 07:25
NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye NATO'da zirveye oynuyor

Londra'da gerçekleşen zirvenin de etkisiyle son günlerin en çok konuşulan konusu NATO ittifakı. Kimi ülkelerin NATO'nun varlığını sorgularken, kimileri ise vazgeçilmez bir ittifak olduğunu vurguluyor. Peki NATO ülkeleri ne kadar güçlü? NATO'nun en güçlü ülkeleri hangileri? İşte tam liste ve Türkiye'nin sırası!

27- Montenegro

NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye NATO'da zirveye oynuyor

26- Estonya

NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye NATO'da zirveye oynuyor

25- Letonya

NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye NATO'da zirveye oynuyor

24- Arnavutluk

NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye NATO'da zirveye oynuyor

23- Slovenya

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fransa'da 'Kara Perşembe!' Paris alev alev yanıyor
Fransa'da 'Kara Perşembe!' Paris alev alev yanıyor