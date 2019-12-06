NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye NATO'da zirveye oynuyor

Londra'da gerçekleşen zirvenin de etkisiyle son günlerin en çok konuşulan konusu NATO ittifakı. Kimi ülkelerin NATO'nun varlığını sorgularken, kimileri ise vazgeçilmez bir ittifak olduğunu vurguluyor. Peki NATO ülkeleri ne kadar güçlü? NATO'nun en güçlü ülkeleri hangileri? İşte tam liste ve Türkiye'nin sırası!



27- Montenegro