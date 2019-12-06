NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye NATO'da zirveye oynuyor
Globalfirepower, NATO'nun en güçlü ülkelerini açıkladı. Listede NATO'nun önemli ve vazgeçilmez bir üyesi olan Türkiye'nin birçok dünya devini sollayarak zirveyi zorladığı görüldü. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? NATO'nun en güçlü ülkesi kim? İşte son günlerin en çok konuşulan NATO ittifakı içerisinde yer alan ülkelerin sıralaması.
06.12.2019 07:18
- Son Güncelleme: 06.12.2019 07:25
Londra'da gerçekleşen zirvenin de etkisiyle son günlerin en çok konuşulan konusu NATO ittifakı. Kimi ülkelerin NATO'nun varlığını sorgularken, kimileri ise vazgeçilmez bir ittifak olduğunu vurguluyor. Peki NATO ülkeleri ne kadar güçlü? NATO'nun en güçlü ülkeleri hangileri? İşte tam liste ve Türkiye'nin sırası!
27- Montenegro
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