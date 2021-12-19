NASA’dan korkutucu Tuz Gölü paylaşımı! Yok oluyor!

Akdeniz İklim ve Çevre Değişikliği Uzmanları tarafından hazırlanan rapora göre ise, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası, küresel ortama kıyasla şimdiden daha yoğun kuraklıklara neden oluyor. Bunun nedeni ise sanayi öncesi dönemde bölgenin fazlaca ısınmış olması.