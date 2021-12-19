NASA'dan korkutucu Tuz Gölü paylaşımı! Yok oluyor!
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan Tuz Gölü'nün 11 yıllık değişimi hakkında bir paylaşım geldi. Söz konusu paylaşımda gölün bazı mevsimlerde tamamen kuruduğuna dikkat çeken NASA, kuraklığa vurgu yaptı.
Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, ekosistem canlıları tarafından çok sevilen ve flamingoların uğrak yeri olan bir göldü.
Tuz Gölü Ankara'nın yaklaşık 150 kilometre güneydoğusunda ve Orta Anadolu platosunda yer alıyor. Kuzey Toroslar'dan doğup Konya Ovası'ndan geçen yer altı suları ile beslenen gölde iki ana akarsu geçişi var.
Ancak ABD Havacılık ve Uzay İdaresi NASA'nın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler acı gerçeği ortaya koydu. Suyun yıllar içindeki değişiminin paylaşıldığı görselde bazı mevsimlerde gölün neredeyse tamamen kuruduğuna dikkat çekildi.
Ege Üniversitesi'nin eski akademisyenleri, Tuz Gölü'nün son yıllarda nasıl değiştiğini göstermek için iklimsel koşulları izlemeye başladılar. 1985-2016 yılları arasında her Ağustos ayında elde edilen görütünlerde yapılan sınıflama da kuraklığı gözler önüne serdi.