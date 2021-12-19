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NASA'dan korkutucu Tuz Gölü paylaşımı! Yok oluyor!

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan Tuz Gölü'nün 11 yıllık değişimi hakkında bir paylaşım geldi. Söz konusu paylaşımda gölün bazı mevsimlerde tamamen kuruduğuna dikkat çeken NASA, kuraklığa vurgu yaptı.

19.12.2021 13:31 - Son Güncelleme: 19.12.2021 13:31
NASA’dan korkutucu Tuz Gölü paylaşımı! Yok oluyor!

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, ekosistem canlıları tarafından çok sevilen ve flamingoların uğrak yeri olan bir göldü.

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NASA’dan korkutucu Tuz Gölü paylaşımı! Yok oluyor!

Tuz Gölü Ankara'nın yaklaşık 150 kilometre güneydoğusunda ve Orta Anadolu platosunda yer alıyor. Kuzey Toroslar'dan doğup Konya Ovası'ndan geçen yer altı suları ile beslenen gölde iki ana akarsu geçişi var.

NASA’dan korkutucu Tuz Gölü paylaşımı! Yok oluyor!

Göl, mineral bakımından oldukça zengin, aynı zamanda yıl içindeki değişimleri de görsel bir şölen sunuyor.

NASA’dan korkutucu Tuz Gölü paylaşımı! Yok oluyor!

Ancak ABD Havacılık ve Uzay İdaresi NASA'nın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler acı gerçeği ortaya koydu. Suyun yıllar içindeki değişiminin paylaşıldığı görselde bazı mevsimlerde gölün neredeyse tamamen kuruduğuna dikkat çekildi.

NASA’dan korkutucu Tuz Gölü paylaşımı! Yok oluyor!

Ege Üniversitesi'nin eski akademisyenleri, Tuz Gölü'nün son yıllarda nasıl değiştiğini göstermek için iklimsel koşulları izlemeye başladılar. 1985-2016 yılları arasında her Ağustos ayında elde edilen görütünlerde yapılan sınıflama da kuraklığı gözler önüne serdi.

NASA’dan korkutucu Tuz Gölü paylaşımı! Yok oluyor!

Kuraklığın sebebi ise gölü besleyen yer altı ve yer üstü kaynaklarının aşırı kullanımı. Tarım için sulama ve baraj yapımı bu duruma neden oluyor. Araştırma gölün geleceğinin aşırı belirsiz olduğunu da ortaya koydu.

NASA’dan korkutucu Tuz Gölü paylaşımı! Yok oluyor!

Akdeniz İklim ve Çevre Değişikliği Uzmanları tarafından hazırlanan rapora göre ise, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası, küresel ortama kıyasla şimdiden daha yoğun kuraklıklara neden oluyor. Bunun nedeni ise sanayi öncesi dönemde bölgenin fazlaca ısınmış olması.

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