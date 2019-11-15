Milyonlarca insan ölecek tarih verildi! ''NASA'nın tüm tahminleri yanlış...''

99942 Apophis asteroiti hakkındaki haberler birkaç sene önce gündeme gelmişti. Yaklaşık 2,5 futbol sahası büyüklüğündeki bu dev asteroit, 2004 yılında keşfedilmişti. NASA yetkilileri ve farklı gök bilimciler, asteroitin Dünya'ya yakın geçeceğini, ancak çarpma olasılığının düşük olduğunu belirtti. 99942 Apophis, 2029'da Dünya'nın 300 bin km yakınından geçecek. 2036'da ise 40 bin km yakınından geçecek. NASA, Apophis'in 2036'da Dünya'ya çarpma olasılığının 45.000'de 1 olduğunu bir daha doğrulamıştı. Ancak kendisini bilim araştırmacısı olarak tanıtan Michael Horn, NASA'nın aksini iddia etti ve Apophis'in Dünya'ya çarpacağını belirtti.