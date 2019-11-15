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Milyonlarca insan ölecek tarih verildi! ''NASA'nın tüm tahminleri yanlış...''

Miyonlarca insan ölebilir. Michael Horn, korkutucu açıklamalarda bulundu. Dev gök cismi 99942 Apophis'in Dünya'ya çarpacağını belirtti. Eğer yolundan saptırılmazsa, yıkıcı etkilere neden olabileceğini ve milyonlarca insanın hayatını kaybedeceğini vurguladı. Horn, NASA ve diğer gök bilimcilerin tahminlerinin yanlış olduğunu savundu. Asteroitin Dünya'ya çarpacağını konusunda ısrar etti. Horn ve ekibi, Apophis'in, Kuzey Denizi ve Karadeniz arasındaki bir bölgeye çarpacağını söyledi.

15.11.2019 13:45 - Son Güncelleme: 15.11.2019 13:45
NASA'dan korkunç açıklama! Milyonlarca insan ölecek tarih verildi

99942 Apophis asteroiti hakkındaki haberler birkaç sene önce gündeme gelmişti. Yaklaşık 2,5 futbol sahası büyüklüğündeki bu dev asteroit, 2004 yılında keşfedilmişti. NASA yetkilileri ve farklı gök bilimciler, asteroitin Dünya'ya yakın geçeceğini, ancak çarpma olasılığının düşük olduğunu belirtti. 99942 Apophis, 2029'da Dünya'nın 300 bin km yakınından geçecek. 2036'da ise 40 bin km yakınından geçecek. NASA, Apophis'in 2036'da Dünya'ya çarpma olasılığının 45.000'de 1 olduğunu bir daha doğrulamıştı. Ancak kendisini bilim araştırmacısı olarak tanıtan Michael Horn, NASA'nın aksini iddia etti ve Apophis'in Dünya'ya çarpacağını belirtti.

NASA'dan korkunç açıklama! Milyonlarca insan ölecek tarih verildi

Michael Horn, Express.co.uk ile yaptığı röportajda kendisine ve ekibinin bulgularına güvendiğini, ülke liderlerinin asteroitin rotasını saptırmak için birlikte çalışmaları ve hazırlıklara başlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

NASA'dan korkunç açıklama! Milyonlarca insan ölecek tarih verildi


Horn yaptığı açıklamada, "Eğer Apophis rotasından saptırılmazsa 13 Nisan 2029'da veya 13 Nisan 2036'da, Kuzey Denizi ve Karadeniz arasındaki bir bölgeye çarpacak. Çarpışma esnasında ve çarpışmadan sonra yaşanacak olaylardan dolayı milyonlarca insan ölecek" dedi.

NASA'dan korkunç açıklama! Milyonlarca insan ölecek tarih verildi

Konu hakkında birçok bilgiye sahip olduğunu belirten Michael Horn, matematikçi Harry Lear ve NASA'nın eski mühendislerinden Matthew Wieczkiwwicz'i ise araştırma ekibinin kilit üyeleri olarak seçti.

NASA'dan korkunç açıklama! Milyonlarca insan ölecek tarih verildi


NASA, 99942 Apophis'in Dünya'ya çarpma olasılığını düşük olarak açıklasa da, asteroiti Potansiyel Tehlikeli Gökcismi kategorisine almıştı.

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