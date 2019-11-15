Milyonlarca insan ölecek tarih verildi! ''NASA'nın tüm tahminleri yanlış...''
Miyonlarca insan ölebilir. Michael Horn, korkutucu açıklamalarda bulundu. Dev gök cismi 99942 Apophis'in Dünya'ya çarpacağını belirtti. Eğer yolundan saptırılmazsa, yıkıcı etkilere neden olabileceğini ve milyonlarca insanın hayatını kaybedeceğini vurguladı. Horn, NASA ve diğer gök bilimcilerin tahminlerinin yanlış olduğunu savundu. Asteroitin Dünya'ya çarpacağını konusunda ısrar etti. Horn ve ekibi, Apophis'in, Kuzey Denizi ve Karadeniz arasındaki bir bölgeye çarpacağını söyledi.
99942 Apophis asteroiti hakkındaki haberler birkaç sene önce gündeme gelmişti. Yaklaşık 2,5 futbol sahası büyüklüğündeki bu dev asteroit, 2004 yılında keşfedilmişti. NASA yetkilileri ve farklı gök bilimciler, asteroitin Dünya'ya yakın geçeceğini, ancak çarpma olasılığının düşük olduğunu belirtti. 99942 Apophis, 2029'da Dünya'nın 300 bin km yakınından geçecek. 2036'da ise 40 bin km yakınından geçecek. NASA, Apophis'in 2036'da Dünya'ya çarpma olasılığının 45.000'de 1 olduğunu bir daha doğrulamıştı. Ancak kendisini bilim araştırmacısı olarak tanıtan Michael Horn, NASA'nın aksini iddia etti ve Apophis'in Dünya'ya çarpacağını belirtti.