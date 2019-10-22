NASA paylaştı! İşte Dünya'nın sonunu adım adım getirecek o tehlike...
Pek çok kişi tarafından ciddiye alınmasa da, küresel ısınma tüm dünyayı tehdit eden bir durum. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini paylaştı. Peki nasıl değiştireceğini daha önce düşündünüz mü? Küresel ısınma, önlem alınmadığı sürece dünyayı tehdit etmeye devam edecek gibi görünüyor.
22.10.2019 16:47
- Son Güncelleme: 22.10.2019 16:54
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