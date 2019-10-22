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NASA paylaştı! İşte Dünya'nın sonunu adım adım getirecek o tehlike...

Pek çok kişi tarafından ciddiye alınmasa da, küresel ısınma tüm dünyayı tehdit eden bir durum. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini paylaştı. Peki nasıl değiştireceğini daha önce düşündünüz mü? Küresel ısınma, önlem alınmadığı sürece dünyayı tehdit etmeye devam edecek gibi görünüyor.

22.10.2019 16:47 - Son Güncelleme: 22.10.2019 16:54
NASA paylaştı! İşte Dünya'nın sonunu adım adım getirecek o tehlike...

Buzullar eriyor ve kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

NASA paylaştı! İşte Dünya'nın sonunu adım adım getirecek o tehlike...

NASA'ya göre tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

NASA paylaştı! İşte Dünya'nın sonunu adım adım getirecek o tehlike...

Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

NASA paylaştı! İşte Dünya'nın sonunu adım adım getirecek o tehlike...

Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.

NASA paylaştı! İşte Dünya'nın sonunu adım adım getirecek o tehlike...

İngiltere'de küresel ısınma sonucunda İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

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