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NASA ortaya çıkardı! Komplo teorisyenleri 'Nazi üssü' diyor

NASA, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi ile Yer Çekimi ve İklim Deneyi programı (GRACE) gerçekleştirdi. Program, Antarktika'da ilginç bir tespitte bulundu. Komplo teorisyenleri Antarktika'da keşfi yapılan anomalinin, gizli Nazi üssü olabileceğini söylüyor.

24 Ocak 2019 Perşembe, 09:05:12 Güncelleme: 09:07:54
NASA ortaya çıkardı! Komplo teorisyenleri 'Nazi üssü' diyor


NASA, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi ile Yer Çekimi ve İklim Deneyi programı (GRACE) gerçekleştirdi.

NASA ortaya çıkardı! Komplo teorisyenleri 'Nazi üssü' diyor


Program kapsamında 2002 ve 2017 yılları arasında Dünya genelinde yer çekimi kuvveti ölçüldü ve yer çekiminin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlendi.

NASA ortaya çıkardı! Komplo teorisyenleri 'Nazi üssü' diyor

Program, Antarktika'da ilginç bir tespitte bulundu.

NASA ortaya çıkardı! Komplo teorisyenleri 'Nazi üssü' diyor


2006 yılında Ralph von Frese ve Laramie Potts önderliğindeki araştırma ekibi keşfi, Antarktika'da 482 km genişliğindeki bir alanda buz altında yaptı.

NASA ortaya çıkardı! Komplo teorisyenleri 'Nazi üssü' diyor


Keşfe göre buz altında büyük bir gök taşı etkisi ile açılmış olması muhtemel dev bir krater bulunuyordu.

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