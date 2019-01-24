NASA ortaya çıkardı! Komplo teorisyenleri 'Nazi üssü' diyor
NASA, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi ile Yer Çekimi ve İklim Deneyi programı (GRACE) gerçekleştirdi. Program, Antarktika'da ilginç bir tespitte bulundu. Komplo teorisyenleri Antarktika'da keşfi yapılan anomalinin, gizli Nazi üssü olabileceğini söylüyor.
24 Ocak 2019 Perşembe, 09:05:12
Güncelleme: 09:07:54
NASA, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi ile Yer Çekimi ve İklim Deneyi programı (GRACE) gerçekleştirdi.
Program kapsamında 2002 ve 2017 yılları arasında Dünya genelinde yer çekimi kuvveti ölçüldü ve yer çekiminin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlendi.
Program, Antarktika'da ilginç bir tespitte bulundu.
2006 yılında Ralph von Frese ve Laramie Potts önderliğindeki araştırma ekibi keşfi, Antarktika'da 482 km genişliğindeki bir alanda buz altında yaptı.
Keşfe göre buz altında büyük bir gök taşı etkisi ile açılmış olması muhtemel dev bir krater bulunuyordu.