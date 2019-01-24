NASA ortaya çıkardı! Komplo teorisyenleri 'Nazi üssü' diyor

NASA, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi ile Yer Çekimi ve İklim Deneyi programı (GRACE) gerçekleştirdi. Program, Antarktika'da ilginç bir tespitte bulundu. Komplo teorisyenleri Antarktika'da keşfi yapılan anomalinin, gizli Nazi üssü olabileceğini söylüyor.

24 Ocak 2019 Perşembe, 09:05:12 Güncelleme: 09:07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





