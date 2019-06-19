'Bennu' 101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor! NASA nükleer silahla vuracak

Saatte 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) göktaşı Bennu'nun en net fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, NASA Bennu'nun fotoğrafını Dubai'deki Burj Khalifa binasının yerden yüksekliğinden bile daha yakın bir mesafeden çekmeyi başardı.

19.06.2019 10:55 - Son Güncelleme: 19.06.2019 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





