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'Bennu' 101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor! NASA nükleer silahla vuracak

Saatte 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) göktaşı Bennu'nun en net fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, NASA Bennu'nun fotoğrafını Dubai'deki Burj Khalifa binasının yerden yüksekliğinden bile daha yakın bir mesafeden çekmeyi başardı.

19.06.2019 10:55 - Son Güncelleme: 19.06.2019 11:18
NASA o görüntüleri paylaştı: 'Bennu' 101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA Bennu göktaşının bugüne kadar çekilen en detaylı fotoğrafını yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre, NASA Bennu'nun fotoğrafını Dubai'deki Burj Khalifa binasının yerden yüksekliğinden bile daha yakın bir mesafeden çekmeyi başardı.

NASA o görüntüleri paylaştı: 'Bennu' 101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, BENNU'YU NÜKLEER SİLAH İLE VURMAK İSTİYOR
Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi.

NASA o görüntüleri paylaştı: 'Bennu' 101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.

NASA o görüntüleri paylaştı: 'Bennu' 101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.

NASA o görüntüleri paylaştı: 'Bennu' 101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.

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