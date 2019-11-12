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NASA, Breeze ile Venüs’ü keşfetmeye hazırlanıyor! İşte NASA'nın yeni uzay aracı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir hava aracı modeliyle Venüs gezegenini keşfetmeye ve incelemeye hazırlanıyor. Buffalo Üniversitesi'nden bir ekibin oluşturduğu model, daha önce NASA tarafından 'yoğun sıcaklık ve volkan aktivitesinden oluşan loş bir gezegen' olarak tanımlanan ve kurşunu eritebilecek düzeyde toksik bir atmosfer ve sıcaklığa sahip Venüs'te inceleme yapmayı daha olası bir hale getiriyor.

12.11.2019 18:05 - Son Güncelleme: 12.11.2019 18:06
NASA, Breeze ile Venüs’ü keşfetmeye hazırlanıyor! İşte NASA'nın yeni uzay aracı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir hava aracı modeliyle Venüs gezegenini keşfetmeye ve incelemeye hazırlanıyor.

NASA, Breeze ile Venüs’ü keşfetmeye hazırlanıyor! İşte NASA'nın yeni uzay aracı

Buffalo Üniversitesi'nden bir ekibin oluşturduğu model, daha önce NASA tarafından 'yoğun sıcaklık ve volkan aktivitesinden oluşan loş bir gezegen' olarak tanımlanan ve kurşunu eritebilecek düzeyde toksik bir atmosfer ve sıcaklığa sahip Venüs'te inceleme yapmayı daha olası bir hale getiriyor.

NASA, Breeze ile Venüs’ü keşfetmeye hazırlanıyor! İşte NASA'nın yeni uzay aracı

NASA'nın Ekstrem Ortamlar ve Bölgesel Araştırmalar için Yaşam Hedefli Işın (Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations/Breeze) isimli uzay aracını, kurumun 'uzayda neler olabileceğini değiştirecek' potansiyele sahip erken aşamalardaki projelerini fonladığı NASA İleri Kavramlar Enstitüsü (NIAC) programı kapsamında seçtiği belirtildi.

NASA, Breeze ile Venüs’ü keşfetmeye hazırlanıyor! İşte NASA'nın yeni uzay aracı

Buffalo Üniversitesi Havacılık Yapıları ve Melezlerde Çarpmaya Uygunluk Labaratuar Ekibi (Crashworthiness for Aerospace Structures and Hybrids/CRASH) henüz konsept aşamasında olan Breeze'i güneş enerjisiyle çalışan ve tıpkı suda yüzen bir vatoz gibi kanatlarını kullanan bir uzay aracı olarak tasarladı.

NASA, Breeze ile Venüs’ü keşfetmeye hazırlanıyor! İşte NASA'nın yeni uzay aracı

Buffalo'dan konuyla ilgili yayınlanan resmi açıklamada, "Bu tasarım, gezegenin üst atmosferindeki şiddetli rüzgarlar karşı etkili kullanımın yanında bilim insanlarına da aracın kontrolünü sağlayabilir" denildi.

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