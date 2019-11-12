NASA, Breeze ile Venüs’ü keşfetmeye hazırlanıyor! İşte NASA'nın yeni uzay aracı

Buffalo Üniversitesi'nden bir ekibin oluşturduğu model, daha önce NASA tarafından 'yoğun sıcaklık ve volkan aktivitesinden oluşan loş bir gezegen' olarak tanımlanan ve kurşunu eritebilecek düzeyde toksik bir atmosfer ve sıcaklığa sahip Venüs'te inceleme yapmayı daha olası bir hale getiriyor.

