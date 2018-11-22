MOSSADın sızma girişimi ifşa edildi!

MOSSAD'ın sızma girişimi ifşa edildi!

Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'ın Gazze'ye sızma planını deşifre etti. Hamas, Filistinli kılığına girerek Gazze'ye Hamas komutanlarına suikast için giren İsrail ajanlarının fotoğraflarını tek tek yayınladı ve halka çağrı yaptı. Bazı ajanların kadın kılığına girdiği görüldü.

22 Kasım 2018 Perşembe, 18:48:10 Güncelleme: 18:51:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





