MOSSAD'ın sızma girişimi ifşa edildi!

Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'ın Gazze'ye sızma planını deşifre etti. Hamas, Filistinli kılığına girerek Gazze'ye Hamas komutanlarına suikast için giren İsrail ajanlarının fotoğraflarını tek tek yayınladı ve halka çağrı yaptı. Bazı ajanların kadın kılığına girdiği görüldü.

22 Kasım 2018 Perşembe, 18:48:10 Güncelleme: 18:51:37
MOSSADın sızma girişimi ifşa edildi!

Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'ın Gazze'ye sızma planını deşifre etti. Hamas, Filistinli kılığına girerek Gazze'ye Hamas komutanlarına suikast için giren İsrail ajanlarının fotoğraflarını tek tek yayınladı ve halka çağrı yaptı. Bazı ajanların kadın kılığına girdiği görüldü.

MOSSADın sızma girişimi ifşa edildi!

Filistin direniş hareketi Hamas, bir ilki başardı.

MOSSADın sızma girişimi ifşa edildi!

İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın Gazze'nin Hanyunus bölgesine sızmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu ortaya koyan Hamas, Filistinli kılığına girerek Gazze'ye girmeye çalışan İsrail ajanlarını deşifre etti.

MOSSADın sızma girişimi ifşa edildi!

İsrailli ajanların amacı Hamas liderlerine suikast

Bazıları kadın kılığına giren İsrail ajanları 11 Kasım'da Hamas liderlerine suikast için Gazze'ye sızmıştı

MOSSADın sızma girişimi ifşa edildi!

Hamas, Gazze ve Filistin halkına çağrıda bulunarak bu kişilere dikkat etmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor: "Söz veriyoruz en kısa zamanda bulacağız."

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