Melania Trump hakkında gizli sırlar ortaya dökülüyor! Ses kayıtları ortaya çıktı...

Ali'nin paylaşımlarına göre Wolkoff'un kayıt altına aldığı bu hakaretlerin ne olduğu, 1 Eylül'de piyasaya çıkacak "Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady" (Melania ve Ben: First Lady ile Arkadaşlığımın Yükselişi ve Düşüşü) adlı kitapta yazılı.Ali bu kayıtların Melania Trump'ın haberi olmadan alındığını belirtirken, First Lady'nin ağzından çıkan en sert sözlerin, gerilimli bir ilişki yürüttüğü söylenen üvey kızı Ivanka hakkında olduğu öne sürülüyor.