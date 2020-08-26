Melania Trump hakkında gizli sırlar ortaya dökülüyor! Ses kayıtları ortaya çıktı...
Gelen son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania hakkında çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. İddianın merkezinde bu kez Melania Trump'ın eski bir dostu var. Stephanie Winston Wolkoff, yalnızca First Lady Melania Trump'ın yakın bir arkadaşı değil, aynı zamanda danışmanıydı da. Şimdiyse onun bildiği sırlar Melania Trump'ın başını ağrıtacak gibi görünüyor. Stephanie Winston Wolkoff'un First Lady hakkında yazdığı kitap daha piyasaya çıkmadan bomba etkisi gösterdi. Üstelik bununla da kalmadı, gizlice aldığı ses kayıtlarını kaleme aldığı kitapta ifşa etmeye karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
ABD'de Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleri öncesinde Trump ailesinin sırlarını ifşa eden kitaplar bir bir yayınlanıyor. Washington Post muhabiri Mary Jordan tarafından yazılan "Anlaşma Sanatı: Melania Trump'ın Anlatılmamış Hikayesi" 16 Haziran'da raflardaki yerini almıştı. Şimdiyse Melania'nın bir dönem danışmanlığını da yapmış olan eski bir arkadaşı tarafından kaleme alınmış yeni kitap gündemde.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın eski arkadaşı ve danışmanı Stephanie Winston Wolkoff'un First Lady hakkında yazdığı kitap daha piyasaya çıkmadan ses getirmeye devam ediyor. Daha önce proje hakkında bilgisi olan insanlar kitabın içeriğinin büyük ölçüde olumsuz olduğunu ve Melania'yı ağır şekilde eleştirdiğini söylemişti.
Daily Mail'in haberine göre Melania Trump'ın konuşmalarını gizlice kaydeden Wolkoff, First Lady'nin Donald Trump ve onun kızı Ivanka Trump dahil yetişkin çocukları hakkında aşağılayıcı sözler sarf ettiğini öne sürüyor. New York Magazine ve Huffington Post için çalışan gazeteci Yashar Ali, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü.
Ali'nin paylaşımlarına göre Wolkoff'un kayıt altına aldığı bu hakaretlerin ne olduğu, 1 Eylül'de piyasaya çıkacak "Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady" (Melania ve Ben: First Lady ile Arkadaşlığımın Yükselişi ve Düşüşü) adlı kitapta yazılı.Ali bu kayıtların Melania Trump'ın haberi olmadan alındığını belirtirken, First Lady'nin ağzından çıkan en sert sözlerin, gerilimli bir ilişki yürüttüğü söylenen üvey kızı Ivanka hakkında olduğu öne sürülüyor.