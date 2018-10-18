Meghan Markle'ın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'nin 16 gün süren Avustralya ziyareti olaylı bir şekilde bitti. Meghan Markle'ın derin yırtmaçlı elbisesi gündeme damga vurdu.

18 Ekim 2018 Perşembe, 13:28:57 Güncelleme: 09:19:31
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Meghan Markleın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı

Düşes Meghan Markle'ın derin yırtmacı sadece ülkesinde değil tüm dünyada olay oldu. Bugüne kadar düğünlerde bile koyu renk giydiği için yerden yere vuruldu. Bu kez radikal bir çıkış yaptı ve herkesi şaşırttı.

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Meghan Markleın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle yine kuralları yıktı. Kocası Prens Harry ile birlikte Yeni Zelanda, Avustralya, Fiji'yi kapsayan resmi bir geziye çıkan hamile düşes, önceki gün giydiği derin yırtmaç ile olay yarattı.

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Meghan Markleın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı

Avustralya'nın Fraser adasını ziyaret eden Prens Harry ve Meghan Markle, halkın coşkusuyla karşılandı. Bu ziyarete, Meghan Markel'ın askılı, derin yırtmaçlı elbisesi ve giydiği sandaletler damga vurdu.

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Meghan Markleın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı

'KRALİÇE NE DÜŞÜNÜYOR ACABA?'

Meghan Markle'ın kıyafeti sosyal medyadaki takipçilerini de ikiye böldü. Büyük bir grup Markle'ın kraliyet ailesinin giyim kurallarını tamamen yerle bir ettiğini belirterek "Geri döndüklerinde Kraliçe ne diyecek acaba? Kate'in eteği açıldığında ona bir sürü yasak getiren Kraliçe 2. Elizabeth yeni gelini için ne düşünüyor?" diye yorumlar yapıldı.

Ancak bir kısım takipçisi de Markle'ın kıyafetiyle ilgili olarak "Düşes'i giydiren bir sürü insan var. Eğer bu kıyafet uygun olmasaydı giymesine asla izin vermezlerdi" diye savundu.

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Meghan Markleın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı

Birçok kişi Markle'ın sadece askılı ve yırtmaçlı elbisesiyle değil sandaletleriyle de kuralları yıktığını belirtti. Kraliyet ailesi üyesi kadınlar genellikle ayaklarını açıkta bırakan ayakkabılar tercih etmiyor. Kraliçe'nin Meghan Markel'ı cezalandıracağını savunan takipçileri "Bu kıyafet ülkesini temsil eden biri için hiç uygun değil. Meghan hala kendini Hollywood'da sanıyor" diye yorum yaptı.

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