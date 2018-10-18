Meghan Markleın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı

'KRALİÇE NE DÜŞÜNÜYOR ACABA?'

Meghan Markle'ın kıyafeti sosyal medyadaki takipçilerini de ikiye böldü. Büyük bir grup Markle'ın kraliyet ailesinin giyim kurallarını tamamen yerle bir ettiğini belirterek "Geri döndüklerinde Kraliçe ne diyecek acaba? Kate'in eteği açıldığında ona bir sürü yasak getiren Kraliçe 2. Elizabeth yeni gelini için ne düşünüyor?" diye yorumlar yapıldı.

Ancak bir kısım takipçisi de Markle'ın kıyafetiyle ilgili olarak "Düşes'i giydiren bir sürü insan var. Eğer bu kıyafet uygun olmasaydı giymesine asla izin vermezlerdi" diye savundu.