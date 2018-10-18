Meghan Markleın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı

Meghan Markle'ın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı
Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'nin 16 gün süren Avustralya ziyareti olaylı bir şekilde bitti. Meghan Markle'ın derin yırtmaçlı elbisesi gündeme damga vurdu.
'KRALİÇE NE DÜŞÜNÜYOR ACABA?'
Meghan Markle'ın kıyafeti sosyal medyadaki takipçilerini de ikiye böldü. Büyük bir grup Markle'ın kraliyet ailesinin giyim kurallarını tamamen yerle bir ettiğini belirterek "Geri döndüklerinde Kraliçe ne diyecek acaba? Kate'in eteği açıldığında ona bir sürü yasak getiren Kraliçe 2. Elizabeth yeni gelini için ne düşünüyor?" diye yorumlar yapıldı.
Ancak bir kısım takipçisi de Markle'ın kıyafetiyle ilgili olarak "Düşes'i giydiren bir sürü insan var. Eğer bu kıyafet uygun olmasaydı giymesine asla izin vermezlerdi" diye savundu.
Birçok kişi Markle'ın sadece askılı ve yırtmaçlı elbisesiyle değil sandaletleriyle de kuralları yıktığını belirtti. Kraliyet ailesi üyesi kadınlar genellikle ayaklarını açıkta bırakan ayakkabılar tercih etmiyor. Kraliçe'nin Meghan Markel'ı cezalandıracağını savunan takipçileri "Bu kıyafet ülkesini temsil eden biri için hiç uygun değil. Meghan hala kendini Hollywood'da sanıyor" diye yorum yaptı.