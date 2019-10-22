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Meghan Markle krizi doğrulandı! Prens Harry, Prens William ile küstüğünü açıkladı...

Onlar hiç kuşkusuz dünyanın en ünlü kardeşleri. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri Prens Harry ve Prens William evlilik öncesi aşk hayatlarıyla, şimdi de eşleri ile olan durumlarıyla gündemde. Prens Harry, Meghan Markle ile evlenmeden evvel ayrılmaz üçlü olarak anılan Prens William, Kate Middleton ve Prens Harry, Markle'ın aileye girmesinin ardından yanyana görünmez oldu. Ardından yolların ayrıldığı ve sadece özel günlerde bir araya geldikleri iddia edildi. Nitekim Prens Harry'nin önceki gün yaptığı açıklama bu iddiaları doğruladı.

22.10.2019 13:13 - Son Güncelleme: 22.10.2019 13:17
Meghan Markle krizi doğrulandı! Prens Harry, Prens William ile küstüğünü açıkladı...

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın 1981'de evlendiği Lady Diana, dünyanın Kraliyet Ailesi'ne sempati duymasını sağlamıştı. Charles ve Diana'nın çocukları Prens William ile Prens Harry ise sevimlilikleriyle dünyanın gözdesi olmuştu.

Meghan Markle krizi doğrulandı! Prens Harry, Prens William ile küstüğünü açıkladı...

Aralarında 2 yaş olan kardeşler birbirine çok yakındı. Prensler basının önünde büyürken dünyanın gösterdiği sempati de artıyordu.

Meghan Markle krizi doğrulandı! Prens Harry, Prens William ile küstüğünü açıkladı...

Harry'nin geçen yıl Düşes Meghan ile evlenmesinin ardından kardeşler arasında kara bulutlar dolaşmaya başladı. Harry önce kardeşi ve yengesi Düşes Kate ile birlikte yaşadığı saraydan taşındı.

Meghan Markle krizi doğrulandı! Prens Harry, Prens William ile küstüğünü açıkladı...

Sonra Harry- Meghan çifti, William ve Kate ile kurdukları hayır kurumundan ayrıldı. Dünya, kardeşlerin arasının bozulduğu iddiasıyla sarsılırken saray bu durumu kesin bir dille yalanladı.

Meghan Markle krizi doğrulandı! Prens Harry, Prens William ile küstüğünü açıkladı...

DERİN GERGİNLİK

Ancak Prens Harry, Meghan ile İngiliz ITV kanalına verdiği röportajda William ile aralarında 'derinleşen bir gerginlik' olduğunu resmen doğruladı.

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