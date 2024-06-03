Maldivler Filistin ile dayanışma içinde! İsrail pasaportuna yasak geliyor: Ülkeye giremeyecekler

Maldivler'de soykırımcı İsrail'e yönelik öfke artarken Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun ofisinden yapılan açıklamada Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdiği bildirildi. "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanan ülkeye artık İsrailliler giremeyecek.