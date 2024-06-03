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Maldivler Filistin ile dayanışma içinde! İsrail pasaportuna yasak geliyor: Ülkeye giremeyecekler

Maldivler'de soykırımcı İsrail'e yönelik öfke artarken Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun ofisinden yapılan açıklamada Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdiği bildirildi. "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanan ülkeye artık İsrailliler giremeyecek.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 11:59 Güncelleme 03 Haziran 2024, 11:59
Maldivler Filistin ile dayanışma içinde! İsrail pasaportuna yasak geliyor: Ülkeye giremeyecekler 1

Gazze'de İsrail soykırımı devam ederken Maldivler'de Tel Aviv'e yönelik öfke giderek artıyor.

Maldivler Filistin ile dayanışma içinde! İsrail pasaportuna yasak geliyor: Ülkeye giremeyecekler 2

Maldivler hükümeti, beyaz kumlu plajları ve lüks tatil mekanları ile bilinen Hint Okyanusu takımadalarına İsraillilerin girmesini yasaklayacak.

Maldivler Filistin ile dayanışma içinde! İsrail pasaportuna yasak geliyor: Ülkeye giremeyecekler 3

İSRAİLLİLER MALDİVLERE GİREMEYECEK

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.

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