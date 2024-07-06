Lionel Messi ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu! İşte o fotoğrafın hikayesi

Son zamanlarda İspanya futbolunun önemli yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen Lamine Yamal ile Barcelona efsanesi Lionel Messi'nin şaşırtıcı bir fotoğrafı yayımlandı.Söz konusu fotoğraflarda Messi'nin genç yetenek Yamal'ı banyo yaptırdığı görüldü. Binlerce yorum alan o fotoğraf çok sayıda kullanıcının ilgisini çekti. Peki, o fotoğraf gerçek mi? İşte tarihi karenin hikayesi...
EURO 2024'te İspanya forması ile mücadele eden ve Barcelona forması giyen 16 yaşındaki Lamine Yamal, turnuvada çıktığı 5 maçta tarihe geçmeyi başardı.
İspanya Milli Takımı'nın genç forveti Yamal, rekor kırarak EURO 2024'te yaptığı 3 asist ile Avrupa Şampiyonası tarihinde 20 yaşında girmeden önce bir turnuvada üç asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.
3 ASİST YAPTI
2007 doğumlu genç forvet, ülkesinin EURO 2024 B Grubu'nda Hırvatistan'a karşı oynadığı mücadelede asistini yapmayı başarırken son 16 turunda Gürcistan'a karşı oynanan müsabakada ise Fabian Ruiz'e gol pasını verdi.