Lionel Messi ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu! İşte o fotoğrafın hikayesi

Son zamanlarda İspanya futbolunun önemli yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen Lamine Yamal ile Barcelona efsanesi Lionel Messi'nin şaşırtıcı bir fotoğrafı yayımlandı.Söz konusu fotoğraflarda Messi'nin genç yetenek Yamal'ı banyo yaptırdığı görüldü. Binlerce yorum alan o fotoğraf çok sayıda kullanıcının ilgisini çekti. Peki, o fotoğraf gerçek mi? İşte tarihi karenin hikayesi...