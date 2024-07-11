Lionel Messi Lamine Yamal sosyal medyada gündem olmuştu | Ortalığı yıkan fotoğrafın hikayesini fotoğrafçı anlattı: Utangaçtı nasıl tutulacağını bilmiyordu

Son zamanlarda İspanya futbolunun önemli yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen Lamine Yamal ile Barcelona efsanesi Lionel Messi'nin şaşırtıcı bir fotoğrafı yayımlandı.Söz konusu fotoğraflarda Messi'nin genç yetenek Yamal'ı banyo yaptırdığı görüldü. Binlerce yorum alan o fotoğraf çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti. O anları kaydeden 56 yaşındaki fotoğrafçı Joan Monfort, fotoğrafın çekilme hikayesini anlattı.