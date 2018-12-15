Kuzey Kore ve liderinin bilinmeyen yönleri

Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, pek çok konuda diğer devletlerden ayrışıyor. Turistler için belirlenmiş alanlar dışında seyahat etmenin, fotoğraf çekmenin bir hayli zor olduğu ülke bu yönüyle de bir gizem barındırıyor. İşte dünyanın en kapalı ülkesi hakkında bilinmesi gerekenler.

15 Aralık 2018 Cumartesi, 20:44:00 Güncelleme: 20:57:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





