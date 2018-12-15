Kuzey Kore ve liderinin bilinmeyen yönleri
Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, pek çok konuda diğer devletlerden ayrışıyor. Turistler için belirlenmiş alanlar dışında seyahat etmenin, fotoğraf çekmenin bir hayli zor olduğu ülke bu yönüyle de bir gizem barındırıyor. İşte dünyanın en kapalı ülkesi hakkında bilinmesi gerekenler.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 20:44:00
Güncelleme: 20:57:59
Sadece belli bölgeler görülebiliyor
Yurt dışından gelenlerin sadece önceden belirlenen yerleri görebildiği Kuzey Kore, başkenti Pyongyang'ın mimarisiyle de sık sık gündeme geliyor. Devasa gökdelenlerin, hemen hemen hiç trafiğin olmadığı geniş bulvarların bulunduğu Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, ülkeye gelen turistlerin görebildikleri az sayıdaki bölgelerden biri.
Savaşın ayırdığı bir ülke
Kore yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren, zaman zaman da işgal edilen bir ülkeydi. İkinci Dünya Savaşı sorasında yaşanan savaşta Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrılan yarımadada günümüzde gerginlik azalmadan devam etmektedir.
Güney Kore'nin gerisinde kaldı
Güney Kore'nin gerçekleştirdiği sanayi atılımın ardından günümüzde ulaştığı teknolojik seviyenin aksine Kuzey Kore, bu alanlarda komşusunun epey gerisinde.
Kuzey Kore nerede?
Kuzey Kore, Uzak Doğu'da Çin ile Japonya arasında yer alan Kore yarımadasında bulunur. 1950-1953 yılları arasında süren savaşın ardından Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye ayrılan ülke, iki farklı ideolojinin hakim olduğu devletlerdir.
Kesin bilgiler yok
Kuzey Kore'nin başkenti olan Pyongyang aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Ülke hakkında bilgilerin sınırlı olmasından ötürü Pyongyang'ın nüfusu hakkında da tahmini bilgiler mevcut.