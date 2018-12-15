Kuzey Kore ve liderinin bilinmeyen yönleri

Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, pek çok konuda diğer devletlerden ayrışıyor. Turistler için belirlenmiş alanlar dışında seyahat etmenin, fotoğraf çekmenin bir hayli zor olduğu ülke bu yönüyle de bir gizem barındırıyor. İşte dünyanın en kapalı ülkesi hakkında bilinmesi gerekenler.

15 Aralık 2018 Cumartesi, 20:44:00 Güncelleme: 20:57:59
Kuzey Kore ve liderinin bilinmeyen yönleri

Sadece belli bölgeler görülebiliyor

Yurt dışından gelenlerin sadece önceden belirlenen yerleri görebildiği Kuzey Kore, başkenti Pyongyang'ın mimarisiyle de sık sık gündeme geliyor. Devasa gökdelenlerin, hemen hemen hiç trafiğin olmadığı geniş bulvarların bulunduğu Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, ülkeye gelen turistlerin görebildikleri az sayıdaki bölgelerden biri.

Kuzey Kore ve liderinin bilinmeyen yönleri

Savaşın ayırdığı bir ülke

Kore yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren, zaman zaman da işgal edilen bir ülkeydi. İkinci Dünya Savaşı sorasında yaşanan savaşta Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrılan yarımadada günümüzde gerginlik azalmadan devam etmektedir.

Kuzey Kore ve liderinin bilinmeyen yönleri

Güney Kore'nin gerisinde kaldı

Güney Kore'nin gerçekleştirdiği sanayi atılımın ardından günümüzde ulaştığı teknolojik seviyenin aksine Kuzey Kore, bu alanlarda komşusunun epey gerisinde.

Kuzey Kore ve liderinin bilinmeyen yönleri

Kuzey Kore nerede?

Kuzey Kore, Uzak Doğu'da Çin ile Japonya arasında yer alan Kore yarımadasında bulunur. 1950-1953 yılları arasında süren savaşın ardından Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye ayrılan ülke, iki farklı ideolojinin hakim olduğu devletlerdir.

Kuzey Kore ve liderinin bilinmeyen yönleri

Kesin bilgiler yok

Kuzey Kore'nin başkenti olan Pyongyang aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Ülke hakkında bilgilerin sınırlı olmasından ötürü Pyongyang'ın nüfusu hakkında da tahmini bilgiler mevcut.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı AB Komisyon Başkanı Juncker'den ilginç hareketler
AB Komisyon Başkanı Juncker'den ilginç hareketler