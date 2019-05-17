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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan şaşkına çeviren hareket! Makarnasını soğuk getiren aşçıyı...

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, dünyanın en çok konuşulan liderleri arasında! Özel hayatına dair pek az şey bilinen Kim Jong Un'un gizemli dünyası herkes tarafından merak konusu. Aldığı sert kararlarla dünyayı şaşkına çeviren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son olarak makarnasını soğuk getiren aşçıya yaptığı hareketle gündeme geldi! İşte dünyanın merakla izlediği Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hayatına dair az bilinen gerçekler...

17.05.2019 10:43 - Son Güncelleme: 17.05.2019 10:44
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan şaşkına çeviren hareket! Makarnasını soğuk getiren aşçıyı...

Kuzey Kore'yi 1948-1994 yılları arasında tam 46 yıl yöneten ülkenin efsane lideri Kim İl-sung, 1994 yılında hayatını kaybedince yerine oğlu Kim Jong-il yönetmeye başlamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan şaşkına çeviren hareket! Makarnasını soğuk getiren aşçıyı...

Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.

İkinci eşi ise şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan şaşkına çeviren hareket! Makarnasını soğuk getiren aşçıyı...

En büyük oğlan öldürüldü

En büyük oğlan olan Kim Jong-nam, 2001'e kadar babanın yerine gelecek en büyük çocuk olarak görülüyordu. Ancak 2001'de bir hata yaptı, sahte pasaportla gittiği Tokyo'daki Disneyland'i ziyaret ederken yakalandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan şaşkına çeviren hareket! Makarnasını soğuk getiren aşçıyı...

Sonra Macao'da yaşamaya başlayan büyük oğlan, ülkenin rejimini, hafifçe eleştirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz şubat ayında Malezya'da öldürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan şaşkına çeviren hareket! Makarnasını soğuk getiren aşçıyı...

"SADECE EN KÜÇÜK OĞLAN LİDER OLABİLİR"

Üçüncü eşten olan iki erkek çocuktan büyüğü olan Kim Jong-chol 2015'te Londra'da bir Eric Clapton konserinde görüldü. Hakkında pek bir şey bilinmiyordu.

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