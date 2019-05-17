Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan şaşkına çeviren hareket! Makarnasını soğuk getiren aşçıyı...

Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.

İkinci eşi ise şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.