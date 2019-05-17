Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan şaşkına çeviren hareket! Makarnasını soğuk getiren aşçıyı...
Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, dünyanın en çok konuşulan liderleri arasında! Özel hayatına dair pek az şey bilinen Kim Jong Un'un gizemli dünyası herkes tarafından merak konusu. Aldığı sert kararlarla dünyayı şaşkına çeviren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son olarak makarnasını soğuk getiren aşçıya yaptığı hareketle gündeme geldi! İşte dünyanın merakla izlediği Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hayatına dair az bilinen gerçekler...
17.05.2019 10:43
- Son Güncelleme: 17.05.2019 10:44
Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.
İkinci eşi ise şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.
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