Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun sır dolu yaşamı ifşa oldu!

Kuzey Kore lider Kim Jong Un ve Ri Sol Ju, dünyanın en çok merak edilen ikilisi olabilir. Dış dünyadan tamamen kapalı bir hayat süren çiftin yaşları konusunda bile kesin bir bilgi bulunmuyor. Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'nin lider Kim Jong Un ve eşi hakkında bazı bilgiler ise sadece gizli kaynaklar tarafından sızdırılanlar. Yayınlanan bu bilgiler ise acayip olarak görülen bu yaşamlarının gerçekten acayip olduğunu doğrular nitelikte. İşte Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun kapalı kapılar ardındaki yaşamı.

11.02.2019 09:45 - Son Güncelleme: 11.02.2019 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





