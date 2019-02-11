Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun sır dolu yaşamı ifşa oldu!
Kuzey Kore lider Kim Jong Un ve Ri Sol Ju, dünyanın en çok merak edilen ikilisi olabilir. Dış dünyadan tamamen kapalı bir hayat süren çiftin yaşları konusunda bile kesin bir bilgi bulunmuyor. Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'nin lider Kim Jong Un ve eşi hakkında bazı bilgiler ise sadece gizli kaynaklar tarafından sızdırılanlar. Yayınlanan bu bilgiler ise acayip olarak görülen bu yaşamlarının gerçekten acayip olduğunu doğrular nitelikte. İşte Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun kapalı kapılar ardındaki yaşamı.
Kuşkusuz dünyanın en ilginç liderlerinden bir Kim Jong Un. Kuzey Kore'nin kapalılık haline bağlı olarak tamamen gizli bir hayat süren, yaşamından bilgiler gizli kaynaklar ile sızan Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju hakkında da pek fazla bilgi bulunmuyor. Elde olan bilgiler ise sadece Güney Kore istihbaratının elde ettiği bilgiler. İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı.