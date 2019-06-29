Kraliyet ailesi çatırdıyor! Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi ele verdi
Prens Harry ve Meghan Markle rüya gibi bir düğün ile evlenmiş, dünyanın en çok konuştuğu çiftlerden biri haline gelmişti. Ancak iddialara gösteriyor ki peri masalı bitti... Kraliçe Elizabeth için düzenlenen törende, aralarının açık olduğu Kate Middleton ile birlikte görüntülenen Meghan Markle ve Prens Harry arasındaki mesafa gözlerden kaçmadı. İşte Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan o iddialar...
29.06.2019 10:34
- Son Güncelleme: 29.06.2019 10:43
İlk çocukları olan Archie'yi Mayıs ayında kucaklarına alan Prens Harry ve Meghan Markle arasında sular durulmuyor. Son törende Cambridge Düşesi Kate Middleton ile birlikte görüntülenen çift duygularını belli etmemeye çalışsalar da soğukluk gözden kaçmadı. İşte Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan o iddialar...
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