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Kraliyet ailesi çatırdıyor! Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi ele verdi

Prens Harry ve Meghan Markle rüya gibi bir düğün ile evlenmiş, dünyanın en çok konuştuğu çiftlerden biri haline gelmişti. Ancak iddialara gösteriyor ki peri masalı bitti... Kraliçe Elizabeth için düzenlenen törende, aralarının açık olduğu Kate Middleton ile birlikte görüntülenen Meghan Markle ve Prens Harry arasındaki mesafa gözlerden kaçmadı. İşte Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan o iddialar...

29.06.2019 10:34 - Son Güncelleme: 29.06.2019 10:43
Kraliyet ailesi çatırdıyor! Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi ele verdi

İlk çocukları olan Archie'yi Mayıs ayında kucaklarına alan Prens Harry ve Meghan Markle arasında sular durulmuyor. Son törende Cambridge Düşesi Kate Middleton ile birlikte görüntülenen çift duygularını belli etmemeye çalışsalar da soğukluk gözden kaçmadı. İşte Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan o iddialar...

Kraliyet ailesi çatırdıyor! Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi ele verdi

Bu kez iddianın sahipleri yıllardır ailesi takip eden uzmanlar. Meghan Markle ve Prens Harry'nin katıldığı etkinlikteki görüntüsüne bakılarak ortaya atıldı.

Kraliyet ailesi çatırdıyor! Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi ele verdi

Babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum günü şerefine düzenlenen Trooping The Colors etkinliğinde eşi Meghan Markle ile birlikte aynı atlı arabada seyahat eden Prens Harry'nin yüzünün çok nadir gülmesi "mutsuz ve acı çekiyor" yorumlarına neden oldu.

Kraliyet ailesi çatırdıyor! Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi ele verdi

Üstelik Prens sadece o gün değil uzun bir süredir bu tür bir görüntü sergiliyor.

Kraliyet ailesi çatırdıyor! Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi ele verdi

Bir süre önce Archie adını verdikleri bir bebek sahibi olan Prens Harry ve Meghan Markle, geçit töreninde aynı arabada oturdu. Doğum kilolarından henüz kurtulmamış olduğu dikkat çeken Markle, gülümseyerek kendilerine yönelik sevgi gösterilerine karşılık verdi.

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