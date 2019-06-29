Kraliyet ailesi çatırdıyor! Meghan Markle ve Prens Harry her şeyi ele verdi

Bir süre önce Archie adını verdikleri bir bebek sahibi olan Prens Harry ve Meghan Markle, geçit töreninde aynı arabada oturdu. Doğum kilolarından henüz kurtulmamış olduğu dikkat çeken Markle, gülümseyerek kendilerine yönelik sevgi gösterilerine karşılık verdi.