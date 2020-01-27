Koronavirüsünde yeni gelişme | Çin'den korkutan görüntüler geliyor! Askerler sokağa indi

Koronavirüsü ile ilgili Çin'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Salgından etkilenen insan sayısı 3 bine yaklaştı. Çin'den gelen görüntüler ise adeta korku filmlerini aratmıyor. Maskeli askerlerin sokağa indiği görüntülerle birlikte, bölgedeki hastanelerden de yeni görüntüler geldi. Amerikan Washington Post gazetesi, salgının boyutunun sanılandan çok daha büyük olduğunu ve Çinli sağlık çalışanlarının tuvalete gitmeye zamanları olmadığı için yetişkin bezleri kullandığını bildiriyor.

27.01.2020 15:40 - Son Güncelleme: 27.01.2020 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





