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Koronavirüsünde yeni gelişme | Çin'den korkutan görüntüler geliyor! Askerler sokağa indi

Koronavirüsü ile ilgili Çin'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Salgından etkilenen insan sayısı 3 bine yaklaştı. Çin'den gelen görüntüler ise adeta korku filmlerini aratmıyor. Maskeli askerlerin sokağa indiği görüntülerle birlikte, bölgedeki hastanelerden de yeni görüntüler geldi. Amerikan Washington Post gazetesi, salgının boyutunun sanılandan çok daha büyük olduğunu ve Çinli sağlık çalışanlarının tuvalete gitmeye zamanları olmadığı için yetişkin bezleri kullandığını bildiriyor.

27.01.2020 15:40 - Son Güncelleme: 27.01.2020 16:30
Koronavirüsünde yeni gelişme | Çin'den korkutan görüntüler geliyor! Askerler sokağa indi

Çinli yetkililerden korkutucu bir açıklama geldi ve uzmanlar ülkede 3 bine yakın kişiye bulaşan yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de insandan insana bulaştığını açıkladı.

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Koronavirüsünde yeni gelişme | Çin'den korkutan görüntüler geliyor! Askerler sokağa indi

Korku içindeki insanlar evlerinden çıkmıyor, Wuhan hayalet kente dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan ve korku filmlerini aratmayan görüntüler ise hastalığın ne kadar hızlı yayıldığını kanıtlar nitelikle.

Koronavirüsünde yeni gelişme | Çin'den korkutan görüntüler geliyor! Askerler sokağa indi

Çin Sağlık Bakanı Ma Xiaowei virüsün bulaşıcılık özelliğinin artmakta olduğunu duyurdu. Pazartesi sabahı itibarıyla 81 kişinin virüs nedeniyle öldüğü belirtiliyor. Virüs nedeniyle bazı kentlerde seyahat kısıtlamaları var.

Koronavirüsünde yeni gelişme | Çin'den korkutan görüntüler geliyor! Askerler sokağa indi

Salgının ortaya çıktığı Wuhan kenti ise karantina koşullarında. Pazar günü bir açıklama yapan Çinli yetkililer, her türlü yaban hayvanı ticaretinin yasaklandığını duyurdu.

Koronavirüsünde yeni gelişme | Çin'den korkutan görüntüler geliyor! Askerler sokağa indi

Virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülüyor fakat bunun nasıl olduğu henüz tespit edilmiş değil.

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