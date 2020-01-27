Koronavirüsünde yeni gelişme | Çin'den korkutan görüntüler geliyor! Askerler sokağa indi
Koronavirüsü ile ilgili Çin'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Salgından etkilenen insan sayısı 3 bine yaklaştı. Çin'den gelen görüntüler ise adeta korku filmlerini aratmıyor. Maskeli askerlerin sokağa indiği görüntülerle birlikte, bölgedeki hastanelerden de yeni görüntüler geldi. Amerikan Washington Post gazetesi, salgının boyutunun sanılandan çok daha büyük olduğunu ve Çinli sağlık çalışanlarının tuvalete gitmeye zamanları olmadığı için yetişkin bezleri kullandığını bildiriyor.
Çinli yetkililerden korkutucu bir açıklama geldi ve uzmanlar ülkede 3 bine yakın kişiye bulaşan yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de insandan insana bulaştığını açıkladı.