RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüse rağmen durmuyolar! Hayvan pazarlarında durum vahim, gizli çekim yaptılar...

İlk olarak aralık ayında duyduğumuz ve çok kısa bir sürede dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs milyonlarla kişiye enfekte oldu, binlerce insanın canını aldı. Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarından ortaya çıktığı belirlenen coronavirüse rağmen vahşi hayvan ticareti ve tüketimi bir türlü durdurulamıyor. Uluslararası hayvan hakları derneği PETA'nın corona virüsünün sıfır noktası kabul edilen hayvan pazarlarında yaptığı gizli çekim sosyal medyaya bomba gibi düştü.

18.05.2020 09:31 - Son Güncelleme: 18.05.2020 09:31
Koronavirüse rağmen durmuyolar! Hayvan pazarlarında durum vahim, gizli çekim yaptılar...

Uluslararası hayvan hakları derneği PETA, Kamboçya, Endonezya, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Çin'deki hayvan pazarlarına sızarak içler acısı durumu görüntüledi.

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Koronavirüse rağmen durmuyolar! Hayvan pazarlarında durum vahim, gizli çekim yaptılar...

Görüntülerde, küçücük kafesler içindeki canlı hayvanların yanı sıra, derisi yüzülmüş köpekler, kazlar, tavuklar, balıklar, yarasalar ve maymunlar yer aldı.

Koronavirüse rağmen durmuyolar! Hayvan pazarlarında durum vahim, gizli çekim yaptılar...

Görüntüler, müşteri kılığında hayvan pazarlarına sızan, hayvan hakları örgütü PETA'dan araştırmacılar tarafından kaydedildi.

Koronavirüse rağmen durmuyolar! Hayvan pazarlarında durum vahim, gizli çekim yaptılar...

Filipinler'de parmak arası terlik giyen işçilerin kan gölüne dönmüş yerlerde yürüdüğü ve çıplak elleriyle domuz ve kuşların kafalarını kestikleri görüldü.

Koronavirüse rağmen durmuyolar! Hayvan pazarlarında durum vahim, gizli çekim yaptılar...

Vietnam'da, köpeklerin pişirilmiş kafaları ve diğer vücut kısımları canlı hayvanların yakınındaki bir tezgahın üzerine yığılmış halde görülüyor.

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