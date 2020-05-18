Koronavirüse rağmen durmuyolar! Hayvan pazarlarında durum vahim, gizli çekim yaptılar...
İlk olarak aralık ayında duyduğumuz ve çok kısa bir sürede dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs milyonlarla kişiye enfekte oldu, binlerce insanın canını aldı. Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarından ortaya çıktığı belirlenen coronavirüse rağmen vahşi hayvan ticareti ve tüketimi bir türlü durdurulamıyor. Uluslararası hayvan hakları derneği PETA'nın corona virüsünün sıfır noktası kabul edilen hayvan pazarlarında yaptığı gizli çekim sosyal medyaya bomba gibi düştü.
18.05.2020 09:31
- Son Güncelleme: 18.05.2020 09:31
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