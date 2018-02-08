Kim'in 'Güzeller ordusu' sınırı geçti

Dünyanın en gizemli ülkelerinden birisi Kuzey Kore, kendini bir kez daha dünyaya açtı. Ama yurt içinde değil de yurtdışında... Güney Kore'de yapılacak olan Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları için görevlendirilen ve 'güzeller ordusu' olarak nitelendirilen 200'den fazla Kuzey Koreli ponpon kız sınırdan geçerek 'düşman kardeş' Güney Kore'ye gitti. Kuzey Kore'nin 'güzeller ordusu' herkesin dikkatini çekti. 2005 yılında yapılan Asya Atletizm Şampiyonası'na katılan Kuzey Kore heyetinde yer alan ponpon kızlardan Ri Sol-ju'nun, şu anda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi olduğunu biliyor muydunuz? Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong cuma günü Güney Kore'ye gidecek. Bu da Kim ailesinin bir üyesinin ilk kez Güney Kore'ye gideceği anlamına geliyor.