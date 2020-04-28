Kim Jong-un öldü mü? Uydu görüntüleri şoke etti! Kuzey Kore liderinin cenaze töreni hazırlıkları başladı iddiası

Son haftalarda sağlığı söylentilere konu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kafalarda soru işareti bırakmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Kim'in öldüğü iddia edilmişti. Ancak bu iddialar henüz teyit edilmedi. Öte yandan içinde Kim Jong-un olduğu iddia edilen bir tabutun görüntüsü sosyal medyayı da salladı.