RAMAZAN İMSAKİYE
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Kim Jong-un öldü mü? Uydu görüntüleri şoke etti! Kuzey Kore liderinin cenaze töreni hazırlıkları başladı iddiası

Türlü tuhaflıklarıya bilinen Kim Jong-un bu kez sağlık durumuna ilişkin iddialarla gündemde. Dünyanın günlerdir yanıtını aradığı soru şu 'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü?' Devlet törenlerine katılmayan, sesi soluğu çıkmayan Kim Jong-un hakkında türlü türlü iddialara ortaya atıldı. Bu iddiların sonrasında da görüntü vermemesi dedikoduları iyice ateşledi. Başkent Pyongyang'da Kim İl-sung Meydanı'nda yapılacağı öne sürülen cenazede geçiş töreni için geçici yapıların inşa edildiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

28.04.2020 13:35 - Son Güncelleme: 28.04.2020 13:35
Kim Jong-un öldü mü? Uydu görüntüleri şoke etti! Kuzey Kore liderinin cenaze töreni hazırlıkları başladı iddiası

Son haftalarda sağlığı söylentilere konu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kafalarda soru işareti bırakmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Kim'in öldüğü iddia edilmişti. Ancak bu iddialar henüz teyit edilmedi. Öte yandan içinde Kim Jong-un olduğu iddia edilen bir tabutun görüntüsü sosyal medyayı da salladı.

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Kim Jong-un öldü mü? Uydu görüntüleri şoke etti! Kuzey Kore liderinin cenaze töreni hazırlıkları başladı iddiası

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

Kim Jong-un öldü mü? Uydu görüntüleri şoke etti! Kuzey Kore liderinin cenaze töreni hazırlıkları başladı iddiası

Babası Kim Jong-il'in 2008'de ülkenin 60. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmaması benzer söylentilere yol açmış, sonrasında felç geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Kim Jong-un öldü mü? Uydu görüntüleri şoke etti! Kuzey Kore liderinin cenaze töreni hazırlıkları başladı iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hayatına kaybettiğine ilişkin iddiaların ardından, başkent Pyongyang'da Kim İl-sung Meydanı'nda yapılacağı öne sürülen cenazede yapılacak geçiş töreni için geçici yapıların inşa edildiği belirtildi.

Kim Jong-un öldü mü? Uydu görüntüleri şoke etti! Kuzey Kore liderinin cenaze töreni hazırlıkları başladı iddiası

Dünyayı sürekli füze denemeleri ile korkutan ve koronavirüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumundaki sır perdesi hala gizemini koruyor.

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