Kim Jong-un öldü mü? Uydu görüntüleri şoke etti! Kuzey Kore liderinin cenaze töreni hazırlıkları başladı iddiası
Türlü tuhaflıklarıya bilinen Kim Jong-un bu kez sağlık durumuna ilişkin iddialarla gündemde. Dünyanın günlerdir yanıtını aradığı soru şu 'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü?' Devlet törenlerine katılmayan, sesi soluğu çıkmayan Kim Jong-un hakkında türlü türlü iddialara ortaya atıldı. Bu iddiların sonrasında da görüntü vermemesi dedikoduları iyice ateşledi. Başkent Pyongyang'da Kim İl-sung Meydanı'nda yapılacağı öne sürülen cenazede geçiş töreni için geçici yapıların inşa edildiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...
28.04.2020 13:35
- Son Güncelleme: 28.04.2020 13:35
Son haftalarda sağlığı söylentilere konu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kafalarda soru işareti bırakmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Kim'in öldüğü iddia edilmişti. Ancak bu iddialar henüz teyit edilmedi. Öte yandan içinde Kim Jong-un olduğu iddia edilen bir tabutun görüntüsü sosyal medyayı da salladı.
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