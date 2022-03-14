Kiev'de 9 katlı bina bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri
Rusya-Ukrayna savaşı 19. gününde şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisinin başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet ettiğini ve 2 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İşte o bombardımandan kareler...
14.03.2022 12:13 - Son Güncelleme: 14.03.2022 12:21
Acil Durumlar Servisinin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.09'da Rusların düzenlediği saldırıda, top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan apartmana isabet etti.