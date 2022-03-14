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Kiev'de 9 katlı bina bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri

Rusya-Ukrayna savaşı 19. gününde şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisinin başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet ettiğini ve 2 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İşte o bombardımandan kareler...

14.03.2022 12:13 - Son Güncelleme: 14.03.2022 12:21
Kiev’de 9 katlı bina bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri

Acil Durumlar Servisinin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.09'da Rusların düzenlediği saldırıda, top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan apartmana isabet etti.

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Kiev’de 9 katlı bina bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri

Saldırı sonucu 9 katlı apartmanda yangın çıktı.

Kiev’de 9 katlı bina bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri

Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı.

Kiev’de 9 katlı bina bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri

Rus birlikleri, aynı zamanda Kiev'deki Antonov fabrikasına da saldırı düzenledi.

Kiev’de 9 katlı bina bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri

Öte yandan Sumi eyaletine bağlı Ahtirka kentinin de gece yoğun hava saldırısı altında kaldığı bildirildi.

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