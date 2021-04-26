RAMAZAN İMSAKİYE
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Karadeniz'deki gerilim Akdeniz'e mi sıçradı? Putin'den dünyayı ters köşe yapan hamle! Akaryakıt, mühimmat ve malzemeleri...

Dünya Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerilimini takip ederken bölgeden çekildiğini açıklayan Putin herkesi ters köşe yapan bir hamlede bulundu. Rus ordusu tarafından Ukrayna ve Kırım sınırlarında büyük miktarda akaryakıt, mühimmat ve diğer malzemelerin bırakıldı. Öte yandan Karadeniz'deki gerilim Akdeniz'e sıçradı. ABD savaş gemilerinin Suriye'deki Rus deniz üssünü ablukaya almayı denediğini ileri süren Rus medyası, tüm dünyayı şaşırtan görüntüleri yayınladı. İşte detaylar...

26.04.2021 09:27 - Son Güncelleme: 26.04.2021 09:27
Karadeniz'deki gerilim Akdeniz'e mi sıçradı? Putin'den dünyayı ters köşe yapan hamle! Akaryakıt, mühimmat ve malzemeleri...

Dev gözdağının ardından jetler, savaş gemileri ve on binlerce asker üslerine dönmeye başladı ancak cephe hattından gelen yeni haberler bütün dünyanın Türkiye'nin kuzeyi ve güneyindeki denizlere kilitlenmesine yol açtı.

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Karadeniz'deki gerilim Akdeniz'e mi sıçradı? Putin'den dünyayı ters köşe yapan hamle! Akaryakıt, mühimmat ve malzemeleri...

Geçen hafta 2014'le Vladimir Putin tarafından el konulan Kırım çevresinde şimdiye kadarki en büyük gövde gösterisine imza atan Rus ordusu, bu kez Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ne erişimini kapatıyor.

Karadeniz'deki gerilim Akdeniz'e mi sıçradı? Putin'den dünyayı ters köşe yapan hamle! Akaryakıt, mühimmat ve malzemeleri...

Rus medyası, donanmanın Ukrayna gemilerinin Azak ve Karadeniz sularına çıkışını engellemeye başladığını duyurdu. Haberin kaynağı, Rus Savunma Bakanlığına yakınlığıyla bilinen avia.pro internet sitesi.

Karadeniz'deki gerilim Akdeniz'e mi sıçradı? Putin'den dünyayı ters köşe yapan hamle! Akaryakıt, mühimmat ve malzemeleri...

Abluka haberinin hemen ardından Kırım'a konuşlandırılan onlarca Rus Su-27 ve Su-35 jetinin görüntüleri yayınlandı. Video kaydı, Rusya lideri Vladimir Putin'in yaklaşık 40 savaş uçağını Kırım Yarımadası'ndan çekmediğini gösteriyor.

Karadeniz'deki gerilim Akdeniz'e mi sıçradı? Putin'den dünyayı ters köşe yapan hamle! Akaryakıt, mühimmat ve malzemeleri...

Geçen hafta Kırım çevresinde verilen gözdağını yerinde izleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatını adım adım takip edeceklerini ve bölgedeki askeri varlığı artıracaklarını söylemişti.