Karadeniz'deki gerilim Akdeniz'e mi sıçradı? Putin'den dünyayı ters köşe yapan hamle! Akaryakıt, mühimmat ve malzemeleri...
Dünya Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerilimini takip ederken bölgeden çekildiğini açıklayan Putin herkesi ters köşe yapan bir hamlede bulundu. Rus ordusu tarafından Ukrayna ve Kırım sınırlarında büyük miktarda akaryakıt, mühimmat ve diğer malzemelerin bırakıldı. Öte yandan Karadeniz'deki gerilim Akdeniz'e sıçradı. ABD savaş gemilerinin Suriye'deki Rus deniz üssünü ablukaya almayı denediğini ileri süren Rus medyası, tüm dünyayı şaşırtan görüntüleri yayınladı. İşte detaylar...
26.04.2021 09:27
- Son Güncelleme: 26.04.2021 09:27